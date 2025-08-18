Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए बनाएं ये स्पेशल भोग, घर में भी सभी करेंगे तारीफ

Healthy Ganpati Bhog Ideas: गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा और भक्ति का समय नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर स्वाद और श्रद्धा से भरपूर व्यंजन बनाने का भी अवसर है. हर साल बप्पा को भोग में मोदक का खास स्थान होता है, लेकिन अगर इस बार आप उनके लिए कुछ अलग और स्वास्थ्यवर्धक बनाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके काम आएगा. यहां हम आपके लिए 5 ऐसे प्रसाद रेसिपीज़ लाए हैं जो स्वाद में लाजवाब, पोषण में भरपूर और बनाने में आसान हैं. सूखे मेवे, खोया, दूध और नारियल की अच्छाई से भरे ये व्यंजन न सिर्फ बप्पा को प्रसन्न करेंगे बल्कि आपके मेहमानों का भी दिल जीत लेंगे. तो चलिए, इस गणेश चतुर्थी को इन अनोखे भोगों से और खास बनाते हैं.

गणेश चतुर्थी भोग रेसिपी (Ganesh Chaturthi Bhog Recipe)

1. सूखे मेवे वाला मोदक

सूखे मेवों और घी की महक वाला यह मोदक बिना चीनी का बनाया जाता है, जो इसे हेल्दी बनाता है.

सामग्री

खजूर (बीज निकाले हुए)

काजू

बादाम

किशमिश

नारियल का बुरादा

घी

विधि – काजू-बादाम को सूखा भून लें, फिर नारियल भूनकर अलग रखें. घी में खजूर को नरम होने तक भूनें और किशमिश डालें. ठंडा होने पर सभी मेवे काटकर खजूर में मिलाएं. मोदक मोल्ड में भरकर आकार दें और भोग के लिए तैयार करें.

2. सतोरी

महाराष्ट्र की मशहूर मिठाई जो खोया, खसखस और बेसन से बनती है.

सामग्री

खोया

खसखस

सूखा खजूर पाउडर

चीनी या खजूर चीनी

घी

मैदा या बेसन

दूध

विधि – मैदा का आटा गूंथकर अलग रखें. घी में खोया सुनहरा होने तक भूनें, खसखस और सूखा खजूर पाउडर मिलाएं. इस मिश्रण को आटे में भरकर मोटी चपाती बेलें और घी में सेंक लें.

3. नारियल चावल

दक्षिण भारत का यह लोकप्रिय भोग नारियल दूध में पकाए चावल से बनता है.

सामग्री

चावल

नारियल दूध

पानी

लौंग

दालचीनी

प्याज़

हरी मिर्च

टमाटर

तेल

नमक

विधि – तेल में लौंग-दालचीनी, काजू, प्याज़ और मिर्च भूनें. टमाटर डालकर पकाएं, फिर चावल डालें. नारियल दूध, पानी और नमक डालकर धीमी आंच पर पकाएं.

4. श्रीखंड

ठंडा और मीठा भोग जो हंग कर्ड और गुड़ से बनता है.

सामग्री

हंग कर्ड

गुड़ पाउडर

इलायची पाउडर

केसर

गुलाब जल

सूखे मेवे

विधि – हंग कर्ड में चीनी, इलायची पाउडर और केसर वाला दूध डालें. अच्छे से फेंटें जब तक मिश्रण स्मूद और क्रीमी न हो जाए. तैयार श्रीखंड को कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें ताकि स्वाद और टेक्सचर बेहतर हो जाए. ऊपर से कटे हुए मेवे डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। इसे पूरी या पराठे के साथ भी खाया जा सकता है.

5. पायसम

दक्षिण भारत की खास खीर जो गुड़ और नारियल के साथ बनती है.

सामग्री

चावल

दूध

गुड़

इलायची

केसर

काजू

बादाम

किशमिश



विधि – चावल को दूध में पकाएं, फिर गुड़ और इलायची डालें. घी में मेवे भूनकर डालें और गरमागरम या ठंडा परोसें.

