मार्गरीटा पिज्ज़ा से लेकर फ्रूट कॉकटेल तक, भारतीयों ने 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए ये व्यंजन

What Indians Google Searched In 2022: 2021 में कोविड के बाद 2022 में वैक्सीन से राहत मिलने पर हमारी लाइफ फिर से वैसे ही पटरी पर नजर आने लगी है. क्योंकि कोविड के दौरान बाहर आना जाना, सामाजिक कार्य सभी पर रोक थी. लेकिन 2021 की तुलना में 2022 काफी सक्रिय साल रहा है. जैसे-जैसे साल करीब आ रहा है, हम पिछले 12 महीनों में हुए कार्य, कल्चर, फूड और लाइफस्टाइल को एक अलग चश्मे से देखते हैं. वहीं अगर आप 2022 में फूड से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करें तो भारतीयों ने गूगल पर सबसे ज्यादा मीठे में मोदक, तो ड्रिंक में फ्रूट कॉकटेल को सर्च किया. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास व्यंजन के बारे में जिन्हें 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

1. फ्रूट कॉकटेल-

भारतीय लोगों नें 2022 में सबसे ज्यादा ड्रिंक में फ्रूट कॉकटेल को सर्च किया. कोविड के बाद से ज्यादातर लोग सेहत को लेकर सजग दिख रहे हैं इसलिए ड्रिंक में भी हेल्दी ऑप्शन की तलाश में रहते हैं. हेल्दी ड्रिंक के लिए यहां क्लिक करें.

2. पनीर पसंदा-

पनीर से बनी डिश हमेशा ही इंडियन वेजिटेरियन की लिस्ट में टॉप पर होती है. 2022 में भारतीय लोगों नें गूगल पर पनीर पसंदा को खूब सर्च किया. पनीर पसंदा की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. मार्गरीटा पिज्ज़ा-

2022 में गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप लिस्ट में इटैलियन डिश भी शामिल है. भारतीय लोगों नें 2022 में मार्गरीटा पिज्ज़ा को खूब देखा. यह एक पॉपुलर रेसिपी है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

यहां देखें 2022 में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीजें- See Here The Most Searched Things In 2022:

'पनीर पसंदा' कॉकटेल के अलावा अन्य जो सबसे ज्यादा भारतीयों द्वारा सर्च की गई चीजें हैं उनमें वोडका, आड़ू, संतरे का जूस, क्रैनबेरी जूस, 'चिकन सूप', 'मलाई कोफ्ता', 'पिज़्ज़ा मार्गरीटा', 'पैनकेक', 'पनीर भुर्जी' और चावल से बना पॉपुलर बिस्किट शामिल है. इसके अलावा बनाना ब्रेड शामिल है.

