अक्षय कुमार के पापा लोगों को पकड़-पकड़ कर दिखाते थे बेटे की फिल्में, खिलाड़ी बोले- मेरी फिल्म 18-20 बार देख लेते थे

व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत सच में जादुई रही. होस्ट अक्षय कुमार ने बांसुरी बजाते हुए एक दिल को छू लेने वाली एंट्री ली. इस शांत धुन ने तुरंत एक दिव्य और दिल को छू लेने वाला माहौल बना दिया. प्रेरणा और भावनाओं से भरी शाम के लिए माहौल बनाते हुए, अक्षय ने फिर गुजराती फिल्म लालो के कलाकारों का स्टेज पर गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके तुरंत बाद अक्षय ने फिल्म के कलाकारों, जिसमें श्रुधा गोस्वामी, रीवा राछ और करण जोशी के साथ-साथ डायरेक्टर अंकित सखिया भी शामिल थे, को इंट्रोड्यूस कराया. उनका स्वागत करते हुए, उन्होंने फ़िल्म के पीछे की दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाले सफर के बारे में बताया और तारीफ के साथ बताया कि कैसे तीन दोस्तों ने बिना पैसे के भी, एक-दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ, फिल्म बनाने के अपने सपने को पूरा किया.

दर्शकों के साथ कहानी शेयर करते हुए अक्षय ने कहा, “लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, एक्टर कैसे हायर किए, कैमरा कहां से लेके आए, कॉस्ट्यूम का खर्चा कैसे किया. सवालों के जवाब में इन्होंने हार नहीं मानी, 1 दोस्त से कैमरा उधार लिया, 2 दोस्तों को एक्टिंग करने को कहा, और एक ही लोकेशन पर उस कैमरे के साथ पूरी की पूरी फिल्म बनाना शुरू कर दी. फिर क्या, फिर ऐसा कमाल हो गया कि यह फिल्म गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सबसे, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई. इसने 100 करोड़ भी पार कर दिए, और आपको पता है यह फिल्म कितने में बनी थी, सिर्फ Rs 48 लाख.”

बाद में एपिसोड में माहौल गंभीर हो गया जब अक्षय ने डायरेक्टर अंकित सखिया से फिल्म की रिलीज के बाद के शुरुआती दिनों के बारे में बात की. उन्होंने भारी मन से बताया कि फिल्म ने शुरुआत में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और दो से तीन हफ्ते में थिएटर से हटाने की कगार पर थी. फिर उन्होंने अंकित से उस दर्दनाक दौर के समय के बारे में पूछा.

अंकित ने बताया कि हर सुबह, वह और उनकी टीम उन थिएटर में जाते थे जहां उनकी फिल्म चल रही होती थी. वे वहां मौजूद ऑडियंस से बात करते थे, उनसे पूछते थे कि उन्हें कैसा लग रहा है. उनके मुताबिक, रिएक्शन बहुत ज्यादा थे, लोगों को अक्सर फिल्म इतनी पसंद आती थी कि कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते थे. हालांकि, पॉज़िटिव रिएक्शन के बावजूद, वह खाली सीटों पर दिल तोड़ने वाली खामोशी और यह नहीं समझ पा रहे थे कि ऑडियंस अभी भी बड़ी संख्या में थिएटर क्यों नहीं आ रही है.

तभी अक्षय ने आगे बढ़कर अंकित के त्याग के बारे में बताया, “ये लोगों को पैसे देते थे कि जाओ मेरी फिल्म देखो. ये लो, मैं टिकट देता हूं. अगर अच्छी लगे तो जाकर अपने दोस्तों को बताना.” अंकित ने चुपचाप, इमोशनल होकर सहमति में सिर हिलाया, जबकि अक्षय ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसे का इस्तेमाल अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया, लोगों को देखने और इसके बारे में बताने के लिए बढ़ावा दिया.

कहानी से गहरा पर्सनल और भावुक जुड़ाव बनाते हुए, अक्षय ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों की एक प्यारी याद शेयर की. उन्होंने कहा, “मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह चीज और मेरे में क्या कॉमन है.” उनकी आवाज धीमी हो गई जब उन्होंने याद किया, “मेरे पापा, जब तक वो जिंदा थे, उनकी मौत 2000 में हुई थी. तब तक मेरी जो भी फिल्में रिलीज होती थीं, वो लोगों को पकड़-पकड़ कर ले जाते थे और मेरी फिल्म उन्हें दिखाते थे. मेरी हर फिल्म उन्होंने मेरे 18 से 20 बार देखी.”

अक्षय ने आगे कहा कि उनके मामले में यह एक पिता का बिना शर्त प्यार था, लेकिन अंकित और उनकी टीम ने अपनी फिल्म के लिए जो जुनून और बिना स्वार्थ के समर्पण दिखाया, वह सच में कमाल का था. उन्होंने कहा कि फिल्म ने जिस तरह का इतिहास बनाया है, वह एक अनोखा चमत्कार है जो तब होता है जब दिल कड़ी मेहनत से मिलता है.