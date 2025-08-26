विज्ञापन
स्नैक्स टाइम में खाना चाहते हैं, तो कुछ हेल्दी और टेस्टी तो एक बार जरूर ट्राई करें एग भुर्जी सैंडविच, फटाफट नोट करें रेसिपी

Egg Bhurji Sandwich: क्या आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर स्नैक खाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें एग भुर्जी सैंडविच, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद.

Egg Bhurji Sandwich: कैसे बनाएं एग भुर्जी सैंडविच.

Egg Bhurji Sandwich Recipe: सैंडविच एक ऐसा स्नैक्स आइटम है जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक कभी भी खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर इसे ब्रेकफास्ट के टाइम सबसे ज्यादा खाया जाता है. आज के समय में आपको सैंडविच की अनगिलत वैराइटी मिल जाएंगी जैसे, आलू सैंडविच, वेज सैंडविच, चीज सैंडविच आदि. ब्रेकफास्ट में जो लोग अंडे का सेवन करना पसंद करते हैं, वो सबसे ज्यादा एग सैंडविच खाना पसंद करते हैं. क्योंकि इसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं एग सैंडविच रेसिपी.

कैसे बनाएं एग सैंडविच रेसिपी- (How To Make Egg Bhurji Sandwich Recipe At Home)

सामग्री-

  • तेल या बटर
  • अंडा
  • ब्रेड
  • बारीक कटी हरी मिर्च
  • बारीक कटा प्याज
  • बारीक कटे टमाटर
  • बारीक कटी शिमला मिर्च
  • बारीक कटा हरा धनिया
  • काली मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक

Photo Credit: Pexels

विधि-

एग सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में बटर या तेल गर्म कर लें और उसमें प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाए तो टमाटर और शिमला मिर्च डालकर मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं. फिर इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर सभी को आपस में अच्छे से मिला लें. अब अंडे को तोड़कर हल्का नमक डालें और अच्छे से फेंट लें. फिर इस फेंटे हुए अंडे को भुने हुए सब्जियों में डालें और 5-7 मिनट तक चलाते हुए इसे पकाएं. जब सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाए तो हर धनिया मिलाकर गैस बंद कर लें. अब ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाकर एग भुर्जी के मिश्रण को उसके ऊपरअच्छे से फैला लें. मीडियम आंच पर तवे में बटर डालकर गर्म करने के लिए रखें. इसपर ब्रेड रखकर दोनों साइड से अच्छी तरह सेंक लें. आपका एग भुर्जी सैंडविच बनकर रेडी है. टोमैटो सॉस या हरी चटनी के साथ इसका लुत्फ उठाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

