सबसे ताकतवर रोटी कौन सी है?

हमारे देश में जब तक खाने की थाली में गरमा-गरम रोटी न हो, तब तक पेट भरने का अहसास ही नहीं होता. बचपन से हम गेहूं की रोटी ही खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि हमारे किचन में ऐसे कई अनाज मौजूद हैं जो सेहत और ताकत के मामले में गेहूं से कहीं आगे हैं? अगर आप शरीर को ज्यादा एनर्जी देना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं या वजन संभालना चाहते हैं, तो आपको अपनी थाली में रोटियों की वैरायटी जरूर शामिल करनी चाहिए.

आइए बिना देरी किए जानते हैं कौन सी रोटी किस चीज के लिए बढ़िया मानी जाती है.

बेसन या चने की रोटी किसे खानी चाहिए?

अगर आप दिनभर भागदौड़ का काम करते हैं या जिम जाकर पसीना बहाते हैं, तो चने या बेसन की रोटी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर में दिनभर ताकत बनी रहती है.

रागी की रोटी कब खानी चाहिए?

रागी को कैल्शियम और आयरन का सबसे बड़ा खजाना माना जाता है. अगर जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं या शरीर में खून की कमी है, तो रागी की रोटी खाना शुरू कर दीजिए. यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.

बाजरे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

ठंड के दिनों में बाजरे की रोटी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे यह ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्माहट देती है. बाजरे की रोटी धीरे-धीरे पचती है, जिससे शरीर को काफी देर तक लगातार एनर्जी मिलती रहती है और बार-बार भूख भी नहीं लगती.

ज्वार की रोटी कब खानी चाहिए?

अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं या फिर पेट भारी-भारी महसूस होता है, तो ज्वार की रोटी आपकी मदद कर सकती है. यह पचने में बेहद आसान होती है और इसमें ग्लूटेन नहीं होता. शुगर के मरीजों और डाइटिंग करने वालों के लिए यह एक बहुत ही हल्का और हेल्दी विकल्प है.

नोट: अगर आप अपनी डाइट में इनमें से किसी भी आटे की रोटी को शामिल करना चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से सही आटे की रोटी चुनें

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