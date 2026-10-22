दिवाली की सफाई चल रही है? घर पर चांदी के बर्तन कैसे साफ करें, जानें आसान तरीका

हर घर में पूजा-पाठ या खास मौकों पर चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल खूब होता है. दिवाली आने वाली है, अब चाहे पूजा की लुटिया हो, दीपक हो या भोग के बर्तन, सभी के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा. अब जब बर्तन इतने समय बाद निकलेंगे, तो उन्हें साफ करने में कई दिक्कतें आ सकती हैं. चांदी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हवा के संपर्क में आते ही कुछ ही दिनों में इसकी सतह पर काली परत जमने लगती है. बर्तन इतने काले और बेनूर हो जाते हैं कि उन्हें किसी के सामने निकालने में भी झिझक होने लगती है.
अक्सर लोग इन्हें चमकाने के लिए बाजार से महंगे लिक्विड लाते हैं या फिर घंटों बैठकर पाउडर से रगड़ते हैं, इससे मेहनत तो लगती ही है, साथ ही हाथों की त्वचा खराब होने का डर रहता है और बर्तनों पर बारीक निशान भी पड़ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना एक भी रुपया खर्च किए और बिना हाथों को तकलीफ दिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इन्हें बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं?
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जानें रसोई में मौजूद चीजों से चांदी को साफ करने की सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है?
- सबसे पहले किसी बड़े बर्तन में इतना पानी चढ़ाएं जिसमें आपके सारे काले पड़े बर्तन आराम से डूब जाएं, गैस ऑन करके पानी को थोड़ा गर्म होने दें.
- आपके घर में बचा हुआ या पुराना एल्युमिनियम फॉइल पड़ा हो, जिसे आप फेंकने वाले थे, तो उसके 4 से 5 छोटे-छोटे टुकड़े या बॉल बनाकर गर्म पानी में डाल दें.
- अब अपने काले पड़े चांदी के बर्तनों, गिलास, कटोरी या फिर चांदी के सिक्कों और पायल को इस उबलते पानी में डाल दें.
- पानी जैसे-जैसे खौलेगा, एल्युमिनियम फॉइल और गर्म पानी के बीच रासायनिक क्रिया होगी.
- आप देखेंगे कि बर्तनों की काली परत अपने आप छूटकर पानी में घुलने लगेगी.
- गिलास जैसे बर्तनों के अंदर का वो हिस्सा जहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता, वहाँ की कालिमा भी मिनटों में गायब हो जाएगी.
- 10 से 15 मिनट बाद बर्तनों को चिमटे या किसी कपड़े से बाहर निकाल लें.
- साफ पानी से धोकर इन्हें किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें.
बिना घिसे और बिना मेहनत के आपके चांदी के बर्तन बिल्कुल वैसे ही जगमगाने लगेंगे जैसे आप अभी-अभी इन्हें बाजार से खरीदकर लाए हों.
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