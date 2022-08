Fatty Liver Diet: फैटी लीवर की बीमारी है, तो जान लें डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और किन फूड्स से करें परहेज

Fatty Liver Diet: लीवर मानव शरीर में कई आवश्यक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है.

What To Eat For Fatty Liver: लीवर मानव शरीर में कई आवश्यक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है. लीवर विषाक्त पदार्थों को निकालता है और पाचन प्रक्रिया के लिए पित्त रस बनाता है. एक अनहेल्दी डाइट, एक गतिहीन जीवन शैली और मोटापा नॉन अल्होलिक फैटी लीवर रोग (Non Alcoholic Fatty Liver Disease) के जोखिम कारक हैं. फैटी लीवर की की समस्या तब होती है जब लीवर में अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है. आपकी डाइट का आपके लीवर के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अपनी डाइट में कुछ सरल परिवर्तन करने से लीवर को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. यहां जानें फैटी लीवर से बचने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं.

फैटी लीवर डाइट में किन चीजों को शामिल करें? | What To Add In Fatty Liver Diet?