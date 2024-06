डिलीवरी ड्राइवर का स्वीट नोट हुआ वायरल, अपनी ड्रिम वेडिंग के लिए ऐसे जुटाया फंड

हर कपल चाहता है कि उसकी ड्रिम वेडिंग हो लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम ऐसा करने में असमर्थ होते हैं. लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाए तो ये सपना भी साकार हो सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला. जब एरिका हर्नांडेज़ ने अपना डिलीवरी बैग खोला तो फीनिक्स, एरिज़ोना निवासी को उसके चिपोटल ऑर्डर से कहीं अधिक मिला. अंदर उसके डिलीवरी ड्राइवर, पॉल स्लोबोडज़ियन का एक हाथ से लिखा नोट था, जिसमें उसकी साइड की हलचल के बारे में बताया गया था. स्लोबोडज़ियन अपने मंगेतर एली पर्किन्स के साथ अपनी ड्रिम वेडिंग को बचाने के लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम कर रहा था. हार्टिली नोट में लिखा था: "मैं अपनी मंगेतर को वह शादी देने के लिए (फूड डिलीवरी सर्विस) के लिए गाड़ी चला रहा हूं जिसकी वह हकदार है. ऐप या वेनमो के माध्यम से किसी भी एक्स्ट्रा टिप की बहुत सराहना की जाएगी!"

ये भी पढ़ें: Zomato Launches Restaurant Services: ज़ोमैटो ने लॉन्च किया 'रेस्टोरेंट सर्विस हब' यहां जानें

स्लोबोडज़ियन के समर्पण से इंप्रेस होकर, हर्नान्डेज़ ने नोट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर कैप्शन के साथ पोस्ट की, "उम्मीद है कि यह सही लोगों तक पहुंचेगा." हर्नान्डेज़ की ओर से एक काइंडनेस गेस्चर के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्द ही बहुत बड़े रूप में बदल गया. उनके मामूली फॉलोअर्स के बावजूद, वीडियो वायरल हो गया, जिसे 33 मिलियन से अधिक बार देखा गया!

हर्नानडेज़ ने फॉक्स न्यूज़ को बताया, "मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि क्या मेरे फ्रेंड्स या फॉलोअर्स मदद करने को तैयार होंगे." सोशल मीडिया की पॉवर ने जोर पकड़ लिया. स्लोबोडज़ियन का वेनमो अकाउंट इंप्रेस व्यूअर के डोनेशन से भर गया. यहां तक ​​कि चिपोटल और एक वेडिंग प्लानर भी डोनेशन में शामिल हो गए और कपल की ड्रिम वेडिंग में योगदान दिया.

By far the craziest thing that's ever happened to me. The outpouring of love for our story truly fuels my faith in humanity!! Thanks for all the support 🤍 https://t.co/uEglKgef37