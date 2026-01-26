विज्ञापन
Dadi Nani Ke Nuskhe: पीरियड के दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगे दादी-नानी के नुस्खे

Period Pain Home Remedies: पीरियड पेन होने में हर बार पेनकिलर का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इस दर्द से राहत पाने के लिए हमारी दादी-नानी के पास ऐसे कई घरेलू नुस्खे थे, जो पूरी तरह से सेफ और असरदायी माने जाते हैं. तो चलिए जानते हैं दादी-नानी से जुड़े नुस्खों के बारे में.

Dadi Nani Ke Nuskhe: पीरियड के दर्द से राहत दिलाने में मदद करेंगे दादी-नानी के नुस्खे
Dadi Nani Ke Nuskhe: पीरीयड्स पेन से राहत पाने के देसी नुस्खे.

Dadi Nani Ke Nuskhe: हर महीने होने वाले पीरियड्स के दर्द के बारे में सोचते ही लड़कियां परेशान हो जाती है. कुछ लोगों को पीरियड पेन कम होता है तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा. जिसके लिए कई लोग पेनकिलर भी खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दर्द से राहत पाने में दादी-नानी के कुछ नु्स्खे भी आपके बेहद काम आ सकते हैं. पीरियड्स के दिनों में पेट दर्द, कमर दर्द और भारीपन फील होता है इसके साथ ही पेट में ब्लोटिंग रहती है. जिसकी वजह से डेली के कामों को करना भी मुश्किल हो जाता है. इस तरह में हर बार पेनकिलर का सेवन करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इस दर्द से राहत पाने के लिए हमारी दादी-नानी के पास ऐसे कई घरेलू नुस्खे थे, जो पूरी तरह से सेफ और असरदायी माने जाते हैं. तो चलिए जानते हैं दादी-नानी से जुड़े नुस्खों के बारे में.

1. गर्म पानी की थैली 

पेट में दर्द होने पर दादी-नानी सबसे पहले गर्म पानी का थैली रखने की सलाह देती थी. आपको बता दें कि पेट या कमर पर हल्की गर्माहट मिलने से मसल्स को रिलैक्स मिलता है और दर्द कम हो जाता है. बता दें कि ये तरीका आज के समय पर भी बेहद काम आता है.

2. अजवाइन और गुड़ का पानी

पीरियड्स के दर्द से राहत देने में अजवाइन और गुड़ का सेवन भी बेहद फायदेमंद होता है. अजवाइन में पाए जाने वाले तत्व पेट की ऐंठन को कम करने में मदद करते हैं. अगर आप आधा चम्मच अजवाइन को पानी में डालकर उबालें और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पी लें. तो ऐसा करने से गैस, दर्द और बेचैनी में राहत मिल सकती है. 

3. अदरक की चाय

अदरक का सेवन भी दादी-नानी पुराने समय से करती रहती हैं. अदरक को दादी-नानी दर्द की दवा मानती थीं. पीरियड्स में अदरक की हल्की चाय का सेवन करने से सूजन कम होती है और पेट दर्द में भी राहत मिलती है. ऐसे में आप दिन में एक या दो बार अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं. 

4. तिल का लड्डू

तिल शरीर को गर्मी देने में मदद करता है. पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के समय में तिल के लड्डुओं को हल्का सा भून कर खाने से दर्द और कमजोरी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. 

5. हल्दी वाला दूध

पेट में दर्द होने पर हल्दी वाले दूध का सेवन भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. हल्दी में पाए जाने वाले गुण सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है और नींद को भी बेहतर करता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

