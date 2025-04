सुबह अच्छे से नहीं होता पेट साफ, तो रात को सोने से पहले दही में मिलाकर खा लें ये एक चीज

How To Get Relief Constipation In Hindi: कब्ज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. कब्ज के मुख्य लक्षणों में कम बार मल त्याग, कठोर और सूखा मल, मल त्यागने में तनाव या दर्द होना, और मल त्याग के बाद भी अपूर्ण महसूस होना शामिल है. आपको बता दें कि कब्ज कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आहार में फाइबर की कमी, पानी की कमी, व्यायाम की कमी, या कुछ दवाएं. अगर आप भी रोजाना इस समस्या से जूझते हैं, तो आप रात को सोने से पहले दही में इस चीज को मिलाकर खा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

कब्ज से राहत पाने के लिए दही में क्या मिलाकर खाएं- (Mix Curd With Triphala Churna For Constipation)

अगर आप भी हर दिन कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आप रोजाना रात को सोने से पहले दही के साथ त्रिफला चूर्ण को मिलाकर खा सकते हैं. आपको बता दें कि त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है जो हरड़, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर बनाया जाता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करने, कब्ज से राहत देने और शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है. त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में एक त्रिदोषिक रसायन माना जाता है, जो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित कर सकता है.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं भीगे या सूखे कौन से बादाम खाना ज्यादा सेहतमंद?

दही के फायदे- (Dahi Ke Fayde)

दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन B2, पोटैशियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना दही का सेवन करते हैं, तो पाचन को बेहतर रखने और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद मिल सकती है. दही को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

Irritable Bowel Syndrome (IBS): लक्षण, कारण, बचाव, घरेलू नुस्खे और इलाज | Read

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)