संतरा और किन्नू में क्या फर्क है, जानें किन्नू के फायदे, तासीर और कब खाना चाहिए?

Kinnu Khane Ke Fayde In Hindi: संतरा और किन्नू दिखने में एक जैसे दिखते हैं यही कारण है ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही फल समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. संतरा और किन्नू दोनों अलग-अलग फल हैं, इन दोनों का स्वाद, गुण और उपयोग एक दूसरे से बेहद अलग है. सर्दियों के मौसम में किन्नू का सेवन बड़े चाव से किया जाता है. खाने में भले ही यह खट्टा-मीठा हो लेकिन इसके फायदे अनेक हैं. तो चलिए जानते हैं संतरा और किन्नू में क्या फर्क है, किन्नू के क्या फायदे है, इसकी तासीर कैसी और इसे कब खाना चाहिए?

किन्नू और संतरे में क्या अंतर है?

स्वाद: संतरा खाने में हल्का मीठा होता है. वहीं, किन्नू खाने में खट्टा-मीठा होता है. छिलका: संतरे का छिलका थोड़ा मोटा होता है. वहीं, किन्नू का छिलका हल्का पतला और आसानी से उतरने वाला होता है. रस: किन्नू में संतरे की तुलना में ज्यादा रस पाया जाता है. बीज: किन्नू में संतरे की तुलना में ज्यादा बीज पाए जाते हैं. कब खाया जाता है: किन्नू का सेवन सर्दियों के मौसम में किया जाता है. वहीं, संतरे मार्केट में लंबे समय तक उपलब्ध रहता है. पोषक तत्व: किन्नू और संतरा दोनों ही विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन किन्नू में पानी और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होती है.

किन्नू खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

इम्यूनिटी : किन्नू में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है.

पाचन : किन्नू में फाइबर की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट से जुड़ी दिकतों से राहत दिलाने में लाभदायक साबित हो सकती हैं.

स्किन : किन्नू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

दिल : किन्नू में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो दिल से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है.

हाइड्रेशन: किन्नू में पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव करवा सकता है.

किन्नू की तासीर कैसी होती है?

किन्नू की तासीर ठंडी मानी जाती है. इसमें पानी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है.

किन्नू कब खाना चाहिए?

नाश्ते में: सुबह के समय किन्नू खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकता है.

