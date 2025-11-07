रोज एक गिलास गाजर का जूस पीने से क्या होगा? एक दिन में कितनी गाजर खा सकते हैं, क्या है खाने का सही तरीका

Carrot Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में कई ऐसी सब्जियां आने लगती हैं जो खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. आज हम बात कर रहे हैं गाजर की, हालांकि ये पूरे साल मिलती है लेकिन सर्दियों में मिलने वाली गाजर की बात ही अलग होती है. बता दें कि गाजर में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. अगर आप नियमित तौर पर गाजर के जूस का सेवन करते हैं या फिर गाजर खाते हैं तो इससे आपके शरीर पर गजब के फायदे नजर आएगे. चलिए जानते हैं कि अगर आप रोज 1 गिलास गाजर का जूस पिएंगे तो इसका आपके शरीर पर क्या असर होगा और साथ ही एक दिन में कितनी गाजर खा सकते हैं और क्या है इसे खाने का सही तरीका.

हर रोज गाजर का जूस पीने के फायदे

आंखों के लिए

यह आंखों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसमें विटामिन ए, अल्फा-कैरोटीन और बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

ब्लड शुगर

गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटिन और जेक्सैंथिन आंखों की रेटिना और लेंस के लिए वरदान हैं. रोजाना गाजर खाने से न सिर्फ आंखों की रोशनी बनी रहती है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दृष्टि कमजोर होने की संभावना भी कम होती है. इसके अलावा गाजर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है.

डायबिटीज मे फायदेमंद

गाजर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और कच्ची या हल्की पकी गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. यह शरीर में शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प है.

वजन कंट्रोल करने में मददगार

गाजर वजन नियंत्रण में भी सहायक है. इसमें पानी की मात्रा लगभग 88 प्रतिशत होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ लगता है. इसके अलावा, इसमें फाइबर और रफेज होते हैं, जो भूख को नियंत्रित करते हैं. श्रद्धा कपूर की तरह आप भी स्वस्थ सेहत के लिए गाजर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

एक दिन में कितनी गाजर खा सकते हैं

एक व्यक्ति को एक दिन में (1-2) मीडियम साइज की गाजर का सेवन करना चाहिए, इसका ज्यादा सेवन करने से भी बचना चाहिए.

क्या है सेवन का सही तरीका

गाजर को कच्चा, उबालकर या जूस के रूप में खाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)