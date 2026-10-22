क्या करी पत्ता चबाने से शुगर कंट्रोल होता है?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बहुत आम हो गई है. हर दूसरे घर में कोई न कोई इस परेशानी से जूझ रहा है. लोग गोलियां तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में कोई न कोई घरेलू नुस्खा भी तलाशते रहते हैं. ऐसा ही एक नुस्खा है रसोई में मिलने वाला मीठा नीम, जिसे हम सब 'करी पत्ता' कहते हैं.

बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाने से शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है. पर क्या ये बात सच है या सिर्फ सुनी-सुनाई बातें हैं? चलिए आज बहुत ही आसान भाषा में इसे समझते हैं.

करी पत्ता और शुगर का क्या कनेक्शन है?

करी पत्ते में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन के सही इस्तेमाल में मदद करते हैं. इतना ही नहीं, जब आपका पाचन अच्छा रहता है, तो शरीर में खाना सही तरीके से पचता है और अचानक से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता. शुगर के मरीजों के लिए वजन संभालना भी बहुत जरूरी होता है, बता दें, करी पत्ता वजन कम करने में भी थोड़ी मदद करता है.

रोजाना करी पत्ता चबाने से शुगर कम हो सकती है?

अब आते हैं असली सवाल पर. अगर आप रोज सुबह उठकर 8 से 10 ताजा करी पत्ता चबाकर खाते हैं और ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो इससे शरीर को फायदा जरूर मिलता है. कई रिसर्च में भी ये देखा गया है कि करी पत्ते में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स खून में ग्लूकोज के फैलाव को धीमा कर देते हैं. इससे खाना खाने के बाद जो एकदम से शुगर बढ़ती है, उसमें थोड़ी राहत मिलती है.

करी पत्ता खाने का सही तरीका:

8 से 10 ताजा पत्ते लें, उन्हें पानी से अच्छे से धोएं और चबा-चबाकर खा लें. अगर चबाना पसंद न हो, तो 10 से 12 पत्तों को एक गिलास पानी में उबाल लें. जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर चाय की तरह पी लें. पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच रोज पानी के साथ लें.

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