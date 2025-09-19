करी पत्ते का पौधा लगाने में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? जान लीजिए सही तरीका

How To Grow Curry Leaf: घर पर गमले और प्लांट रखने का शौक कई लोगों को होता है. कुछ लोग पौधों का ख्याल रखना जानते हैं और ये उनके घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि पौधों को कैसे लगाएं और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए. करी पत्ता लगाने को लेकर भी कई लोग काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि हर बार ये सूख जाता है या फिर पौधा बड़ा ही नहीं होता है. आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने करी पत्ते के पौधे को लगा सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है.

क्या है लगाने का सही तरीका?

करी पत्ते को मीठा नीम भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल लोग खाना बनाने में और बाकी कई चीजों में करते हैं. अगर आप नर्सरी या फिर कहीं और से करी पत्ते का पौधा लाते हैं तो इसके लिए आपको मिट्टी का चयन ठीक से करना होगा.

करी पत्ते के पौधे पर लगा प्लास्टिक पूरी तरह से हटा लें और उससे हल्की मिट्टी निकाल लें.

करी पत्ते को लगाने के लिए ऐसी मिट्टी का चयन करें, जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए.

मिट्टी में 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% कोकोपिट, गोबर की खाद और नीमखली का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गमले में आधी से ज्यादा मिट्टी भरने के बाद उसमें पौधे के लिए जगह बनाएं और वहां पौधा लगाएं.

गमले में मिट्टी पूरी तरह से ना भरें, इसे दो से तीन इंच तक खाली रखें.

पौधा लगाने के बाद पौधे को अच्छी तरह से पानी दें, मिट्टी पूरी तरह से गीली होनी जरूरी है.

अगर पौधा काफी लंबा और पतला है तो उसे एक डंडी से हल्का बांधकर सहारा जरूर दें.

आपके चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ सकती हैं ये चीजें, तुरंत कर लें तौबा

क्यों सूखता है करी पत्ता?

करी पत्ते के सूखने की सबसे बड़ी वजह है कि लोग मिट्टी में ड्रेनेज नहीं बनाते हैं, यानी गमले में पानी स्टोर रहता है. इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा सूख जाता है. इसके अलावा लोग जरूरी खाद नहीं डालते हैं, जिससे पौधा सूख सकता है. लगातार धूप में रहने से भी आपके करी पत्ते पर असर पड़ सकता है.

क्यों नहीं बढ़ता है करी पत्ता?

कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका लगाया करी पत्ता हरा तो है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण गमले का साइज होता है. करी पत्ता हमेशा बड़े साइज वाले गमले में ही लगाएं, इससे इसकी जड़ों को बढ़ने के लिए जगह मिलती है और पौधा काफी घना और बड़ा हो जाता है.