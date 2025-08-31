बिना ऑपरेशन बड़ी से बड़ी पथरी को पिघलाकर बाहर निकाल देगा ये काढ़ा, योग गुरू ने शेयर किया रामबाण नुस्खा

Corn for Stones: बारिश का मौसम हो और गर्मा-गर्म भुट्टे को आग पर सेंक कर उसमें नींबू और नमक लगाकर तो आपने खूब खाया होगा. सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? लेकिन क्या आपने कभी भु्ट्टे को छीलते समय इनमें जो रेशे निकलते हैं इसके फायदों के बारे में सुना है. अमूमन लोग इन रेशों को बेकार समझ कर फेंक देते हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि ये रेशे आपकी सेहत के लिए बेहद लाभदायी होते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी की भुट्टे के ये रेशे पथरी की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं. योग गुरू कैलाश विश्नोई ने ये देसी नुस्खा शेयर किया है. आइए जानते हैं ये कैसे पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है.

पथरी को दूर करने के लिए दवाईयों का सेवन करने के साथ ही सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है. लेकिन घरेलू नुस्खों की मदद से भी पथरी को घोलकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल सकते हैं. भुट्टे के रेशों का इस्तेमाल भी स्टोन की समस्या को दूर करने में मदद करता है. आइए जानते हैं कैसे-

पथरी को गलाकर बाहर निकाल देगा ये काढ़ा ( Pathri ko nikalne ka Desi Nuskha)

भु्ट्टा तो आपने जरूर खाया होगा ये इसके बालों का इस्तेमाल पथरी को गलाकर बाहर निकालने में मदद करता है. ये एक रामबाण नुस्खा है. इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक पैन में एक गिलास पानी लेना है और उसमें एक मुट्ठी इन छल्ली के बालों को डालना है, अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार सेंधा नमक डालकर इस मिश्रण को उबाल लेना है. जब ये आधा हो जाए तो इस मिश्रण को छान लीजिए. इस काढ़े को खाली पेट और शाम को खाने से पहले पीना शुरू कर दीजिए. ये काढ़ा बड़ी से बड़ी पथरी को गलाकर निकाल देगा और आपको ज्यादा दर्द भी नहीं होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)