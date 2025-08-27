विज्ञापन
विशेष लिंक

बासी खाना खाने से क्या नुकसान होता है? संभल जाएं, पिछली रात का खाना पड़ सकता है महंगा

Basi Khana Khane Ke Nuksan: आज हम आपको बासी खाना खाने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसनों के बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं बासी खाना खाने के क्या बड़े नुकसान हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बासी खाना खाने से क्या नुकसान होता है? संभल जाएं, पिछली रात का खाना पड़ सकता है महंगा
बासी खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है | Basi khane ke nuksan

Basi Khana Khane Ke Nuksan: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर समय बचाने के लिए सुबह का या पिछली रात का बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लेते हैं. जिसे बासी खाना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? बासी खाना शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है. आज हम आपको बासी खाना खाने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसनों के बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं बासी खाना खाने के क्या बड़े नुकसान हैं.

Basi Khana Khane Se Kya Hota Hai | Basi Khana Kyu Nahi Khana Chahiye | Bansi Khana Khane Se Kya Hota Hai

बासी खाना खाने से क्या नुकसान होता है

बैक्टीरिया : बासी खाने को अगर लंबे समय तक खुली हवा में या कमरे के तापमान में रखा जाए तो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइज़निंग जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: रोजाना गर्म पानी पीने से क्या होगा? फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, आज से शुरू कर दें पीना

पोषक तत्व: खाने को बार-बार गर्म करने पर उसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं. जिससे उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और खाने का लाभ अच्छे से नहीं मिल पाता है.

पेट: बासी खाना पचाने में मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है. 

Watch Video: अस्थमा अटैक आने पर साथ वाले क्या करें? डॉक्टर ने बताया

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disadvantages Of Stale Food, Stale Food, What Happens When Food Is Stale, Is It Safe To Eat Leftover Food, How To Eat Stale Food
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com