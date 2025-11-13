Pyaaz-Aloo Kulcha Recipe: घर पर बनाएं मार्केट स्टाइल आलू-प्याज कुलचा, नोट कर लें रेसिपी

विज्ञापन
Aloo Pyaaz Kulcha Recipe: सर्दियों का मौसम और गर्मा-गर्म खाना जो खाने में बेहद टेस्टी लगता है. बात जब सर्दियों की आती है तो हम आलू को कैसे भूल सकते हैं. आलू जो हर टाइम का फेवरेट होता है. अब आलू का नाम आया है ते हम आलू-प्याज कुल्चा को कैसे भूल सकते हैं. ये खाने में टेस्टी होता है. अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए है एक जबरदस्त रेसिपी. घर पर बना आलू-प्याज का कुलचा खाने में टेस्टी और बाहर मिलने वाले कुलचे से हेल्दी भी होता है. आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में कभी भी बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मार्केट स्टाइल प्याज-कुल्चा की रेसिपी.

आलू-प्याज कुलचा बनाने के लिए सामग्री

  • मैदा – 2 कप
  • दही – आधा कप
  • बेकिंग पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • बेकिंग सोडा – एक चौथाई छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • चीनी – 1 छोटा चम्मच
  • तेल – 2 बड़े चम्मच
  • गुनगुना दूध या पानी – जरूरत अनुसार
  • उबले आलू – 3 मीडियम साइज के
  • बारीक कटा प्याज – 1 बड़ा
  • हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई
  • धनिया पत्ती – 2 बड़े चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • आमचूर पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – एक चौथाई छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

रेसिपी

आलू कुलचा बनाने के लि एसबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा लें इसमें नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इस आटे में तेल और दही डालकर मिक्स करें और धीरे-धीरे गुनगुना दूध या पानी डालते हुए आटा तैयार कर लें. अब आटे को ढककर 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें. इससे ये फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा.

तब तक आपकी इसकी फिलिंग तैयार कर लें. इसके लिए एक बर्तन में आलू लें और उसे मैश कर लें, अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 

अब आटे की लोई लें उसको हल्का सा बेलें और इसमें बीच में फिलिंग रखें और फिर हाथों से आटे की लोई बनाते हुए उसे बंद कर के बॉल जैसा शेप दें. फिर इसको हाथ से शेप देते हुए गोल बनाएं. अब कुल्चे की एक साइड आप हरा धनिया या तिल लगा सकते हैं. दूसरी तरह कुलचा में पानी लगाएं और इसको तवे पर चिपका दें.  (तवा को उल्टा गर्म करना है). अब कुलचा को दोनो तरफ से सेंके और आपका कुलचा बनकर तैयार है. इसके बाद गर्मागर्म कुलचा पर बटर लगाएं और इसे छोले, रायता या अचार के साथ परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

