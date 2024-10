सर्दियां आते ही सताने लगी डैंड्रफ की समस्या? ये 7 घरेलू उपाय दिलाएंगे राहत, जल्द नजर आएगा फर्क 

Home Remedies For Dandruff in Winter: सर्दियों में अक्सर डैंड्रफ की समस्या होने लगती है. इससे बाल कमजोर हो जाते हैं. जो बालों के झड़ने का कारण बन जाता है. सिर में डैंड्रफ हो तो आत्मविश्वास में भी कमी आती है. सर्दियों में डैंड्रफ इसलिए होता है क्योंकि ठण्ड में हवा रूखी होती है, जो सिर की नमी खत्म कर देती है. साथ ही सर्दियों में ठंडी हवा से बचने के लिए कैप या स्कार्फ भी पहनते हैं. जिससे सिर को पर्याप्त हवा भी नहीं मिल पाती और ड्राईनेस की वजह से डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है. बहुत से लोग डैंड्रफ की समस्या से बचने के लिए ठंड में केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. ये प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बालों को नुकसान होता है. ऐसे में हम कुछ घरेलू उपायों को अपना कर डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इन घरेलू उपायों से डैंड्रफ की समस्या दूर होगी साथ ही बालों को मजबूती और चमक भी मिलेगी. तो चलिए जानते है सर्दियों में बालों को डैंड्रफ से बचाने के घरेलू उपाय.



सर्दियों में डैंड्रफ से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय- (Home Remedies For Dandruff In Winters)



1. नारियल का तेल-

नारियल का तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है. इसे गर्म करके स्कैल्प पर लगाएं और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर शैम्पू करें. इससे डैंड्रफ की समस्या कम होने लगेगी.



2. दही-

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो स्कैल्प की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. इसे सीधे स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ें और फिर धो लें. ये उपाय आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या को कम कर सकता है.

ये भी पढ़ें- इन लोगों के लिए औषधि से कम नहीं है लहसुन की चाय, जानें कैसे और कब करें सेवन

Photo Credit: Canva



3. नींबू का रस-

नींबू का रस डैंड्रफ के फंगस को खत्म करने में मदद करता है. इसे स्कैल्प पर लगाएं और 5-10 मिनट के बाद धो लें. ये उपाय आपके बालों को चमकदार बनाएगा और बालों से डैंड्रफ की समस्या को खत्म कर सकता है.



4. बेकिंग सोडा-

बेकिंग सोडा आपके सिर की स्कैल्प से डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लेकर पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और स्कैल्प पर लगाएं. अब गुनगुने पानी से इसे 15 मिनट के बाद धो लें. इससे धीरे-धीरे डैंड्रफ की समस्या कम होने लगती है.



5. आंवला का रस

आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसे स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें. आंवले का इस्तेमाल आपके बालों को पोषण देगा साथ ही डैंड्रफ की समस्या से भी राहत दिला सकता है.



6. टी ट्री ऑयल-

यह एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है. इसे किसी बेसिक तेल जैसे कैस्टर ऑयल, नारियल के तेल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं. इससे आपको काफी राहत मिल सकती है.



7. जैतून का तेल-

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए जैतून का तेल भी लगा सकते हैं. जैतून का तेल स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है. इसे रात भर लगाकर रखें और सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें. इस उपाय से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)