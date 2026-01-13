बच्चों की मजबूत ढाल बनती हैं खाने की ये 4 चीजें, एक्टिव और ताकतवर बनता है शरीर, बीमारियां रहती हैं कोसों दूर

सर्दियों की ठंडी हवा बच्चों की सेहत को सबसे पहले प्रभावित करती है. गले में खराश, नाक बहना, खांसी और थकान, यह सब मौसम में बेहद आम माने जाते हैं. माता-पिता के लिए ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे उनका शरीर अंदर से गर्म भी रहे और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़े.

आयुर्वेद का कहना है कि ठंड के मौसम में शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है. वहीं विज्ञान भी मानता है कि इस मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बच्चों की थाली में कुछ खास चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है.

ठंड में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए क्या खिलाएं- (Immunity Ke Liye Bachhon Ko Kya Khilana Chahiye)

1. गुड़-

सर्दियों में गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. गुड़ को आयुर्वेद में खून को शुद्ध करने वाला और पाचन को बेहतर करने वाला माना गया है. विज्ञान के अनुसार, इसमें मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाता है, जिससे बच्चा ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है. गुड़ बच्चों के शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनाए रखता है.

2. खजूर-

ठंड के मौसम में खजूर भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में इसे बल्य यानी ताकत बढ़ाने वाला माना गया है. यह खून बढ़ाने, शरीर में गर्मी लाने और पाचन को मजबूत करने में मदद करता है. विज्ञान के अनुसार, खजूर में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और नेचुरल शुगर होता है, जो ऊर्जा देने का काम करता है. खजूर बच्चों की भूख भी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली थकान को दूर करता है.

3. घी-

सर्दियों में घी भी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. आयुर्वेद हजारों साल से घी को अमृत समान मानता है. घी शरीर में ओज यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. विज्ञान की मानें तो घी में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चों के दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं. यह शरीर में पाचन को आसान बनाता है. घी खाने से बच्चों को लंबी ऊर्जा मिलती है, इसलिए ठंड के दिनों में एक चम्मच घी रोटी या पराठे पर लगाकर देना शरीर को मजबूत बनाता है.

4. शकरकंद-

सर्दियों में शकरकंद भी बच्चों के लिए लाभकारी है. आयुर्वेद में शकरकंद को ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ बताया गया है. यह शरीर को धीरे-धीरे गर्म करता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है. विज्ञान के अनुसार, शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम भरपूर होता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा बेहतर होती है और पाचन भी सुधरता है. उबला हुआ शकरकंद या हल्की-सी भुनी हुई शकरकंद बच्चों को बेहद पसंद आती है.

