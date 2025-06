आज क्या बनाऊं: ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक ओट्स से बनाएं ये 3 टेस्टी और हेल्दी डिश, नोट करें रेसिपी

Oats Recipes In Hindi: ओट्स को सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. इसे सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में पसंद किया जाता है. लेकिन ओट्स से कई हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज बनाई जा सकती हैं जिसे आप लंच और डिनर में भी खा सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इससे आप मीठी और नमकीन दोनों तरह की डिशेज बना सकते हैं. आपको बता दें कि ओट्स में बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी1 (थायमिन), फोलिक एसिड, मैंगनीज, जिंक, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं क्या और कैसे बनाएं ओट्स रेसिपी.

हेल्दी और टेस्टी ओट्स रेसिपीज- (Healthy And Tasty Oats Recipes)

1. ओट्स इडली-

इडली एक साउथ इंडियन डिश है जिसे ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसे आप लंच और डिनर में भी खा सकते हैं. अगर आप वजन को कम करना चाहते तो ओट्स से बनी इडली का सेवन कर सकते हैं. ओट्स, दही, उड़द दाल और चना दाल से तैयार होने वाली यह इडली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. ओट्स खीर-

खीर हम भारतीय की फेवरेट स्वीट डिश में से एक है. इसे हम हर मौके पर बना के खाना पसंद करते हैं. खीर की अनगिनत वैराइटी आपको मिल जाएंगी. इसे आप डिनर में बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए ओट्स, दूध, ड्राई फ्रूट्स और चीनी की जरूर होती है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. ओट्स चीला-

चीला का नाम लेते ही हमारे दिमाग में हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर चीला आ जाता है. अगर आप भी चीला खाने के शौकीन हैं तो बेसन के चीले की जगह ओट्स का चीला बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं. इस स्वादिष्ट चीले को ओट्स, मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ बनाया जाता है. पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

