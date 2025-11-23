1 दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए और सर्दी में बॉडी गरम रखने के लिए कैसे खाएं , जानिए यहां सही तरीका

Right way to eat Walnut: ठंड का मौसम आते ही हम सभी को ऐसी चीजों की तलाश होती है, जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रख सकें और हमें भरपूर एनर्जी दें. इस लिस्ट में सबसे ऊपर है अखरोट (Walnut). अखरोट को "ब्रेन फूड" भी कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि दिल, हड्डियों और खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है. अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं.

अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं, तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है. ऐसे में आइए, जानते हैं वो 3 आसान तरीके, जिनसे आप अपनी डेली डाइट में अखरोट को शामिल करके ठंड से बच सकते हैं, साथ ही 1 दिन में कितने अखरोट खाना हेल्दी है, इसके बारे में भी बताएंगे...

अखरोट खाने के 3 तरीके - 3 ways to eat walnuts

रात भर भिगोकर खाएं - The Soaked Power

अखरोट खाने का सबसे अच्छा और सेहतमंद तरीका है इसे भिगोकर खाना. रात में 2 से 4 अखरोट की गिरी पानी में भिगो दीजिए. सुबह खाली पेट इन्हें खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर अखरोट के सभी पोषक तत्वों को आसानी से पचा पाता है. भीगे हुए अखरोट खाने से आपका दिमाग भी तेज होता है और ठंड में होने वाले जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है.

दूध या शेक में मिलाकर - The Warm Milk Combo

सर्दी में रात को सोने से पहले गरम दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है. अपने दूध के गिलास में 2-3 अखरोट पीसकर या बारीक काटकर डाल दें. आप चाहें तो बच्चों के लिए अखरोट का मिल्कशेक भी बना सकते हैं. दूध और अखरोट का यह कॉम्बिनेशन आपको तुरंत एनर्जी देता है, रात में शरीर के तापमान को बनाए रखता है और आपको अच्छी नींद भी आती है.

भुने हुए या रोस्टेड स्नैक - The Crunchy Snack

अगर आपको शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन करता है, तो आप साधारण नमकीन या बिस्किट की जगह भुने हुए अखरोट खा सकते हैं. थोड़े से देसी घी में अखरोट की गिरी को हल्का सा भून लीजिए. इसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर खाएं.

1 दिन में कितना अखरोट खाएं - How many walnuts should you eat in a day

अखरोट गरम तासीर का होता है, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में (1 दिन में 4-5 गिरी) ही खाएं, ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके.

