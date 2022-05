Sara Ali Khan: एक्ट्रेस सारा अली खान ने शेयर की ड्रूल करने वाली कलरफुल प्लेट, यहां देखें तस्वीरें

Kareena Kapoor: एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने ठंडी वादियों में इस एक्टर संग लिए फ्रेंच फ्राइज के मजे, देखें वीडियो

हाल ही में, सारा ने अपने फैंस के लिए एक सुपर स्वादिष्ट इंस्टा-स्टोरी पेश की, जिसमें अपनी ट्रीप के दौरान उनके लेटेस्ट फूड की विशेषता के साथ तस्वीर की एक सीरीज थी. सारा ने तस्वीर को कैप्शन दिया, मोनोक्रोमैटिक इनफ, ईट्स टाइम फॉर सारा नियॉन और ड्रामाटिक. सारा को हम एक कप कॉफी के साथ प्लेट में कई कलरफुल चीजों के साथ देख सकते हैं. तो देर किस बात की आप खुद देखें.

French Fries Recipe: घर पर बनाना चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसे फ्रेंच फ्राइस, तो शेफ कुणाल की रेसिपी करें ट्राई

इससे पहले सारा ने 12 कोर्स मील की तस्वीर शेयर की थी, और उसके पहले एक तस्वीर में, हम सारा को डिमसम, सॉटेड पोक चोय, फ्राइड राइस, चिकन और बहुत कुछ सहित कई रेसिपीज के मजो लेते देख सकते हैं. जिसको सारा ने कुछ क्यूट इमोजी के साथ तस्वीर में कैप्शन दिया, "फूड के मूड में" शामिल है. तस्वीर पर "यमी" और "सो फुल" स्टिकर्स भी थे.

वर्कफ्रंड की बात करें, तो सारा अली खान को आखिरी बार 2021 में अक्षय कुमार और धनुष स्टारर फिल्म 'अतरंगी रे' में देखा गया था. वह जल्द ही कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर कॉमेडी 'लुका छुपी' के सीक्वल में दिखाई देंगी.



