Vitamin C Side Effects: फायदा ही नहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है विटामिन सी का अधिक सेवन

Vitamin C Side Effects: विटामिन सी नींद न आने की समस्या का कारण भी बन सकता है.

खास बातें विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन जरूरी है.

विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार है.

Disadvantages Of Vitamin C: शरीर को हेल्दी और फिट रखने में विटामिन्स अहम भूमिका निभाते हैं. लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, वर्ना फायदा की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है. विटामिन सी (Vitamin C)इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार माना जाता है. विटामिन-सी (Vitamin C For Health) में एंटी-ऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है. विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इनका हमें प्रतिदिन सेवन करना चाहिए. विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है. इसके अलावा, यह एंटी-ऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है. शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखने, रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने और त्वचा-बालों को हेल्दी रखने का काम करता है विटामिन सी. लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है.

विटामिन सी से होने वाले नुकसानः (Side Effects Of Taking Too Much Vitamin C)

1. पेट की समस्या