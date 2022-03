Diabetes Diet: 7 सुपरफूड्स, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है.

Best Food For Diabetes Control: डायबिटीज को मात देना है तो दवाओं से अधिक परहेज और डाइट की भूमिका पर गौर करना चाहिए. डायबिटीज के मरीजों (Best Food For Diabetes Control) को कई सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है. अगर ब्लड में शुगर की मात्रा (High Blood Sugar) अधिक बढ़ जाए तो शरीर के कई अहम हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ता है और ऐसे में इंसान गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि डायबिटीज के रोगी (Diabetes Patient) अपनी डाइट का खास ख्याल (Diabetes Diet) रखें और स्वस्थ बने रहने के लिए इन सुपरफूड्स (Superfoods) को अपने आहार का हिस्सा बनाएं. यहां हम आपको सात सुपरफूड्स के बारे में बता रहे हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है.