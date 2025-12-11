IND vs SA: वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके हार्दिक पांड्या, T20I में ये कारनामा करने वाले बन जाते दुनिया के पहले खिलाड़ी

Hardik Pandya Miss T20I World Record IND vs SA 2nd T20I: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20ई. मुकाबले में हार्दिक पंड्या वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूक गए. हार्दिक अगर आज एक विकेट चटकाने में सफल हो जाते तो वो अपने टी20 अंतराष्ट्रीय करियर का 100 विकेट पूरा कर लेते और इसके साथ ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते. इसके साथ ही वो टी20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1500 रन बनाने बाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउडर खिलाड़ी बन जाते.

इससे पहले आखिरकार कप्तान सूर्या टॉस जीतने में सफल रहे और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जिसके जवाब में अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 214 रन का विशाल लक्ष्य रखा. भारत पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है और प्लेइंग 11 में बिना किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरी. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने तीन बदलाव किए हैं, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज और एनरिक नोर्त्जे की जगह रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे और ओटनील बार्टमैन को शामिल किया.