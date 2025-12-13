Messi को इंटर मियामी क्लब कितनी सैलरी देता है? कमाई जानकर ही घूम जाएगा दिमाग

Lionel Messi Income: फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी लियोनेल Messi भारत आए हैं. UNICEF के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर Messi भारत में 'GOAT इंडिया' टूर कर रहे हैं, जिसमें वो कई शहरों का दौरा करेंगे. इस दौरान इस महान फुटबॉलर की मुलाकात भारत के कई बड़े सेलिब्रिटीज से भी होगी. साथ ही फुटबॉल स्टार को कोलकाता में एक मैच खेलते हुए भी देखा जाएगा. Messi के साथ फुटबॉलर लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी भारत आए हैं. दुनिया के इतने बड़े फुटबॉल प्लेयर्स का भारत आना उन युवाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, जो फुटबॉल को काफी प्यार करते हैं. ऐसे में आज हम आपको फुटबॉल की दुनिया के बादशाह लियोनेल Messi की सैलरी के बारे में बता रहे हैं, आप उनकी एक महीने की सैलरी जानकर हैरान रह जाएंगे.

बचपन से ही स्टार हैं Messi

लियोनेल Messi दुनिया के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनकी फीस सबसे ज्यादा है. अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में उनका जन्म हुआ था. बचपन से ही Messi को फुटबॉल में दिलचस्पी थी और कम उम्र में ही उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. 10 साल की उम्र में जब उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई थी, तब उनके टैलेंट को देखते हुए बार्सिलोना क्लब (FCB) ने उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया था.

कोलकाता के इस शानदार होटल में रुके हैं मेस्सी, एक दिन का किराया जान उड़ जाएंगे होश

इतनी है कमाई

लियोनेल Messi 2023 से इंटर मियामी क्लब से खेल रहे हैं, ये फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम का क्लब है. कहा जाता है कि उन्हीं के कहने पर मेस्सी ने ये टीम ज्वाइन की थी. MLS प्लेयर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक मियामी क्लब की तरफ से लियोनेल Messi को हर साल 20.45 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं, जो भारतीय रुपये में करीब 185 करोड़ से भी ज्यादा है. यानी मेस्सी की एक महीने की सैलरी करीब 15 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

ये है कुल नेटवर्थ

ये सिर्फ वो पैसा है, जो क्लब की तरफ से लियोनेल Messi को मिलता है. इसके अलावा वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को रिप्रजेंट करते हैं, ऐसे में उनकी सालाना कमाई हजारों करोड़ में पहुंच जाती है. उनकी नेटवर्थ करीब 8 हजार करोड़ से भी ज्यादा है. मेस्सी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और उनके पास दुनिया की हर वो सुविधाएं हैं, जो सबसे अमीर लोगों के पास होती हैं.

