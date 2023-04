Chaitra Purnima 2023 date :  इस दिन पड़ रही है Chaitra Purnima, यहां जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Akshya tritiya 2023 : यहां जानिए अक्षय तृतीया को सोना खरीदने का मुहूर्त और महत्व

चैत्र पूर्णिमा कब है

पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा 05 अप्रैल को सुबह 09 बजकर 19 मिनट पर शुरू होकर 6 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 04 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल रखा जाएगा लेकिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा स्नान 06 अप्रैल को किया जाएगा.

चैत्र पूर्णिमा का महत्व

ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव किया था. इस दिन हजारों गोपियों ने इसमें भाग लिया था. इस दिन श्री कृष्ण ने पूरी रात नृत्य किया था हर गोपी के साथ. इस दिन गीता और रामायण का पाठ करना अच्छा माना जाता है. इस दिन दान पुण्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सारी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

