भगवान को जल चढ़ाते समय यह ये चीजें डालें, प्रभु होंगे प्रसन्न, मिलेगा आशीर्वाद

How to offer water to God: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान की पूजा पाठ करने से पहले उन्हें रोज सुबह अर्घ्य(arghya) देना चाहिए. सुबह स्नान करने के बाद एक लोटे में जल लेकर भगवान को अर्पित करने से भगवान (God) बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनका मनचाहा आशीर्वाद देते हैं. लेकिन देखा जाता है कि अक्सर लोग केवल साफ जल ही भगवान को अर्पित करते हैं. जबकि मान्यताओं के अनुसार, अगर जल के लोटे में कुछ चीजें मिलाकर भगवान को अर्पित की जाए तो उससे कई गुना लाभ मिलता है. आइए हम आपको बताते हैं कि जल में क्या मिलाकर (how to offer water to God) आपको पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए.

मिश्री

जी हां, भगवान को जल अर्पित करते समय अगर आप उसमें कुछ मिश्री के दाने डाल दें, तो इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं. आप मिश्री के अलावा थोड़ा सा गुड़ भी इस जल में डाल सकते हैं.



गुलाब की पंखुड़ियां या फूल

भगवान को जल अर्पित करने के दौरान अगर आप इस जल में कुछ पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें, तो यह बहुत लाभकारी माना जाता है. आप लाल, पीले या रंग-बिरंगे फूल भी जल में डाल सकते हैं.





रोली और चंदन

सूर्य देव या भगवान को जल अर्पित करने के दौरान जल में रोली और चंदन डालना बहुत शुभ माना जाता है. आप लाल रंग का चंदन भी जल में डालकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं.



अक्षत या चावल मिलाएं

भगवान को जल का अर्घ्य देते समय आप इसमें अक्षत यानी कि चावल मिला सकते हैं. कहते हैं कि चावल मिलाकर जल अर्पित करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, बस याद रखें कि टूटा हुआ चावल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है.



जल में इन चीजों को मिलाने से होते हैं फायदे

ऊपर दी गई चीजों को अगर आप जल में मिलाकर भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे सकारात्मक का संचार होता है. इतना ही नहीं अगर घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है तो उससे भी छुटकारा मिलता है. वहीं, भगवान को जल अर्पित करते समय अगर पूरी श्रद्धा से अपनी मनोकामना मांगी जाएं, तो भगवान आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करते हैं.

