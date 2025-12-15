Weekly Horoscope 15 to 21 December 2025: मकर को मिलेगा मनचाहा साथी तो मीन को होगा बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भी साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 15 to 21 December 2025 for 12 Zodiac Sign: सप्ताह की शुरुआत होते ही हर व्यक्ति अपने आने वाले दिनों में शुभ और लाभ की संभावनाओं को तलाशना शुरू कर देता है. हर कोई जानना चाहता है कि सप्ताह के सात दिनों में उसका करियर और कारोबार कैसा चलेगा? कब उसे किस्मत का साथ मिलेगा और कब उसे बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा. यदि बात करें इस हफ्ते यानि 15 से 21 दिसंबर 2025 के बीच की समय की तो यह मकर और मीन जैसी राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आपके लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, जानने के लिए पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

मेष (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि के जातक इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर बहुत अधिक लापरवाह रह सकते हैं. सेहत से संबंधी किसी भी समस्या के होने पर आप उस पर कम ध्यान देंगे. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापारियों को अपने निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों के को अपने लक्ष्य पर फोकस करन सबसे अच्छा रहेगा. कामकाज में आपकी लगन और परिश्रम को देखकर आपके सीनियर आपको पदोन्नति या फिर अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. इस सप्ताह आपके बेवजह के खर्चे बहुत अधिक रहेंगे. यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, सोच समझकर निर्णय करें. आपके प्रेम और संबंध की बात करें तो आपको अपने लव पार्टनर से विनम्रता से पेश आना चाहिए. आपके रुखे व्यवहार से संबंध में दरार आ सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, जिसके कारण घर में तनाव हो सकता है. पढ़ाई-लिखाई को लेकर यदि आप बहुत समय से टेंशन में चल रहे हैं तो आपको अपने सीनियर्स की सलाह माननी चाहिए.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस सप्ताह परेशानी का कारण बन सकता है. आपको पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है. परहेज न करने के कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. किसी डील के न मिलने के कारण आप परेशान हो सकते हैं. नौकरी में आप अपने बॉस की निगरानी में रहकर ही कार्य करें. किसी प्रकार का कोई बदलाव न करें. जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें मनचाहा लव पार्टनर मिल सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी तो वह अब दूर हो सकती है. आपका जीवनसाथी आपके कार्यों में पूरा साथ देगा. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह पहले से बेहतर रहेगी. यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाने की कोशिश करें. यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है.

मिथुन राशि के जातकों की स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपकी किसी पुरानी बीमारी पर आपका बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हर सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य करें. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो इस सप्ताह आपका बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा. आपकी मुलाकात नए-नए लोगों से हो सकती है, जिससे आपका व्यापार और अच्छा चलेगा. नौकरी वाले जातक आप अपनी नौकरी के बदलाव के बारे में न सोचें तो बेहतर रहेगा. लोगों को लेकर कन्फ्यूज होने से बचें. वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी के साथ में होने वाले लड़ाई-झगड़े को घर से बाहर न जाने दें. लोग आपकी लड़ाई का फायदा उठा सकते हैं. आपके रूपए पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपका पैसा धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है. आप अपना धन भूमि-भवन को खरीदने में लगा सकते हैं. आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं. आप अपनी शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दें. यदि आप किसी परीक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए सप्ताह शुभ रहेगा. आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह आपकी सेहत की बात करें तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहने क आवश्यकता रहेगी. आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है और एसिडिटी से भी दिक्कत हो सकती है. आपके करियर और कारोबार की बात करें तो इसे लेकर इस सप्ताह आपको बहुत अधिक टेंशन रहेगी. व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उन्हें अपने दफ्तर में किसी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने में परेशानी महसूस होगी. इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. आपकी मुलाकात लव पार्टनर से होगी. आप अपने साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवनसाथी के लिए कुछ समय निकालें. आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपको बहुत अधिक सावधानी के साथ पैसे निवेश करने होंगे. यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो मार्केट की चाल देखकर ही कोई निर्णय लें. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. यदि किसी समस्या के कारण से कोई तनाव है, तो उसे दूर करने के लिए आप चिंता नहीं चिंतन करें. साथ ही साथ योग और ध्यान करें, तभी आपको मानसिक शांति मिल सकती है. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापारी वर्ग इस सप्ताह कोई बड़ी बड़ी डील कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सावधानी से काम करना होगा. प्रेम संबंध में किसी प्रकार का दिखावा न करें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर समस्या पैदा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ हुए विवाद को सुलझाने के लिए किसी मित्र या रिश्तेदार को बीच में लाने की बात आपके जीवनसाथी को बुरी लग सकती है. आपके रूपए पैसे की बात करें तो आपको इस सप्ताह जमीन-जायदाद में धन निवेश करने से लाभ होगा. यदि आप लंबे समय के धन निवेश करेंगे तो आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकता है.

कन्या (virgo)

कन्या राशि की सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा. यदि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप उसे दूर करने कोशिश करें. आपके करियर व्यवसाय के लिए सप्ताह बहुत अधिक अच्छा रहेगा. अपनी नौकरी में आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी. व्यापारियों को अपने व्यापार के संबंध में बहुत अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. यदि प्रेम संबंध की बात करें तो इस सप्ताह आपके रिश्ते में समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में किसी प्रकार का वाद-विवाद करने से बचें. गृहस्थ जीवन के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. परिवार में चल रही समस्याएं कुछ हद तक काम हो सकती हैं. यदि आप इस सप्ताह अपने घर के रिनोवेशन के बारे में विचार बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा इसमें बहुत अधिक खर्च हो सकता है. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आपको पढ़ाई-लिखाई में यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो आप अपने सीनियर से सलाह ले सकते हैं. उच्च शिक्षा वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया साबित होगा.

तुला (Libra)

तुला राशि के जातकों की इस सप्ताह सेहत सामान्य रहेगी. इस सप्ताह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई नजर आएगी. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में यदि आपने कोई योजना बहुत समय पहले से बनाई थी तो आप इस हफ्ते उसे चालू कर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए इस सप्ताह अपने दफ्तर में बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है. प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. आप अपने साथी से थोड़े नाराज हो सकते हैं, क्योंकि आपको उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है. दांपत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण आपका जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो इस सप्ताह आप अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे. यदि आप पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत इस सप्ताह थोड़ी खराब रह सकती है. मौसम में बदलाव के कारण गले में संक्रमण हो सकता है. आपको इसके लिए अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आपका व्यापार इस सप्ताह अच्छा चलेगा. यदि कोई सरकारी काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो उसे समय से पूरा करें. नौकरीपेशा जातक दफ्तर की किसी भी पॉलिटिक्स में शामिल न हों. अपने बॉस से किसी प्रकार का वाद-विवाद भी ना करें. प्रेम संबंध की बात करें तो यदि आप अपने लिए प्यार की तलाश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी तलाश खत्म हो सकती है. आपको नया साथी मिल सकता है, वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आप आज अपने संबंध में किसी भी प्रकार की टेंशन को ना बढ़ाएं, बल्कि बात को खत्म करने की कोशिश करें. इस सप्ताह दूसरों के बहकावे में आकर किसी योजना में धन का निवेश न करें अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है और आपको आर्थिक दिक्कत हो सकती है. इस सप्ताह आप अपने मित्रों के साथ बहुत अधिक समय बिता सकते हैं, जिससे आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा.

धनु (Sagittarius)

इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा. यदि पूर्व में सेहत से जुड़ी कोई समस्या चली आ रही थी तो इस सप्ताह उसमें आराम मिल सकता है. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के संबंध में कोई मीटिंग कर सकते हैं. आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं. नौकरी वाले जातक इस सप्ताह अपनी कला और कौशल से अपने अधिकारियों को प्रसन्न कर सकते हैं. रिश्ते-नाते की बात करें तो इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ गलतफहमी और टेंशन के कारण आपकी प्रेमी के साथ अनबन हो सकती है. शादीशुदा लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी टूर पर जा सकते हैं. इस सप्ताह आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. आपकी इनकम में कमी आ सकती है, परंतु आपके खर्चे बड़े रहेंगे. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आप अपनी पढ़ाई-लिखाई के प्रति बिल्कुल लापरवाही न बरतें. यदि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपने अध्यापकों से मदद ले सकते हैं.

मकर (Capricorn)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी. इस सप्ताह आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. करियर-कारोबार की बात करें तो आपके लिए यह सप्ताह कमजोर रहेगा. आप अपने कार्यक्षेत्र में जितना मेहनत करेंगे, आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है. लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह सिंगल लोगों को मनचाहे मनचाहे व्यक्ति पाने की कामना पूरी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपको अपनी शादीशुदा जीवन में जीवनसाथी की बातों को महत्व देना आवश्यक रहेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी. आपकी आय के नये साधन बनेंगे. जिससे आपकी इंकम बढ़ेगी और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें इस सप्ताह किसी भी प्रकार की टेंशन से दूर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो इस सप्ताह उनकी हेल्थ थोड़ी डाउन रहेगी. इम्यूनिटी डाउन रहने के कारण आपको कमजोरी महसूस हो सकती है. आप अपनी फिटनेस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतेंगे तो अच्छा रहेगा. आप अपने करियर और कारोबार को लेकर लापरवाही न करें. व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. रोजी-रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंध की दृष्टि से यह हफ्ता बेहद शुभ रहेगा. वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ चला आ रहा मतभेद दूर हो जाएगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातें शेयर करेंगे. आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है.

मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. व्यापार में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा. आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा लोगों का समय बहुत बढ़िया रहेगा. यदि हम नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह इस संबंध में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है. यदि प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर कोई तनाव चल रहा था तो वह काफी हद तक दूर हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं. आपका परिवार आपका साथ देगा. इस सप्ताह आप दिखावे में आकर बहुत अधिक धन खर्च न करें. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो विद्यार्थियों को किसी प्रकार की टेंशन हो सकती है. आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)