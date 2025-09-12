Banke Bihari Mandir: बांके बिहारी मन्दिर की पूजा में हुआ बड़ा बदलाव, जानें कब होगी आरती और कब होंगे दर्शन

Banke Bihari Mandir Darshan and Aarti new time table: वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आस्था और भक्ति का वो पावन धाम है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपने आराध्य देवता का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. यदि आप कान्हा की लीला का केंद्र माने जाने वाली वृंदावन नगरी में जाने की सोच रहे हैं तो आपको बांके बिहारी मंदिर के भीतर हुए बड़े बदलाव के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. बांके बिहारी मंदिर के लिए बनी हाई पावर्ड मैनेजमेन्ट कमेटी ने मंदिर में जहां वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है, वहीं बांके बिहारी की आरती और पूजन का समय भी बदल दिया गया है.

कब होंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन

बांके बिहारी मंदिर में अब भक्तों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए दर्शन के समय को थोड़ा बढ़ा दिया गया है. मसलन, आप अगर गर्मियों में बांके बिहारी जी की आरती देखना चाहते हैं तो उस दौरान उनकी आरती प्रातः 7 बजे से 7:15 बजे तक होगी. आरती के बाद सुबह 7:15 बजे से आम भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे और कान्हा के भक्त 12:30 तक अपने आराध्य का पूजन आदि कर सकेंगे. इसके बाद एक बार फिर दोपहर 12:30 से 12:45 तक बांके बिहारी जी की आरती होगी. फिर दोबारा शाम के समय भक्तों को शाम 4:15 से रात्रि 9:30 बजे तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेगा. इसके बाद रात्रि को 9:30 से 9:45 तक बांके बिहारी जी की आरती होगी.

सर्दियों में कब होगी आरती और कब होंगे दर्शन

यदि आप सर्दियों में बांके बिहारी जी के धाम का दर्शन करने जाते हैं तो आपको यहां पर आपको सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक उनकी मनमोहने वाले आरती में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. इसके बाद आमजन 8:15 से 1:30 बजे तक उनका दर्शन और पूजन कर सकेंगे. इसके बाद दोपहर 1:30 से 1:45 तक फिर आरती होगी. सर्दियों में बांके बिहारी जी का मंदिर शाम को 4 से 9 बजे तक आमजन के दर्शन हेतु खुला रहेगा और रात्रि को 9 से 9:15 तक आरती होगी.

