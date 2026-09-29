Virgo Aaj Ka Rashifal: छिपी जानकारी समझे बिना फैसला न लें, आज सतर्कता ही सुरक्षा है

Virgo Horoscope Today 29 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज अचानक बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा. जो बात ऊपर से सामान्य दिखाई दे रही है, उसके पीछे छिपी जानकारी को समझे बिना निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी पुराने मामले की दोबारा चर्चा हो सकती है. कोई फाइल, भुगतान, दस्तावेज या पूर्व में लिया गया निर्णय फिर से सामने आ सकता है.

अपनी ओर से किए गए काम का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. यदि जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की भी है तो बिना जांचे दोष अपने ऊपर न लें. वरिष्ठों के सामने तथ्य और प्रमाण के साथ बात करना बेहतर रहेगा. व्यापारियों को जोखिम वाले सौदों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. अचानक मिलने वाला बड़ा ऑर्डर आकर्षक लग सकता है, लेकिन उसकी भुगतान क्षमता और वास्तविक जरूरत की जांच किए बिना संसाधन लगाने से परेशानी हो सकती है.

मशीनरी, तकनीकी उपकरण या कारोबार से जुड़े रखरखाव पर खर्च आ सकता है. साझेदारी में गोपनीय जानकारी साझा करते समय भी सतर्क रहें. स्वास्थ्य के मामले में भोजन का अंतर बहुत लंबा न रखें और पर्याप्त पानी लेते रहें.

यदि किसी पुराने स्वास्थ्य परीक्षण या नियमित जांच की तारीख नजदीक है तो उसे टालने की आदत छोड़ना बेहतर रहेगा. आज गुप्त रूप से चल रही योजना पर काम करने का समय है, हर बात की घोषणा करने का नहीं. अपने लक्ष्य से जुड़ी जानकारी सीमित लोगों तक रखना आपको अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा सकता है. भावनात्मक दबाव में लिया गया निर्णय बाद में बदलना पड़ सकता है.

उपाय: हरे धनिये की छोटी-सी गड्डी किसी गौशाला में दें.

शुभ रंग: जैतूनी हरा

