मान्यता है मनी प्लांट ऐसे लगाने से धन आने की बजाय चला जाता है, कंगाली का कारण बन सकता है यह पौधा

आप अपने घर में कभी भी ऐसा मनी प्लांट ना लगाएं जो आपने किसी से लिया हो या चुराया हो.

How To Grow Money Plant At Home: मनी प्लांट जैसा कि नाम से ही साफ है कि ऐसा प्लांट जिसको लगाने से मनी आए. जी हां, मनी प्लांट को घर में सिर्फ शो के लिए ही नहीं लगाया जाता, बल्कि वास्तु (Vastu) के अनुसार मनी प्लांट को घर में लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से मनी प्लांट (Money Plant) घर में अगर लगा लिया जाए तो इससे पैसों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और घर में कंगाली आने लगती है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको घर में कैसे मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए. (Money Plant At Home)