विज्ञापन
विशेष लिंक

Tulsi Vivah 2025: रामा या श्यामा? घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, जानें इस पवित्र पौधे के नियम

Tulsi Vivah 2025 Rama Tulsi Or Shyama Tulsi: हिंदू धर्म में पेड़-पौधों को देवी-देवताओं के समान पूजनीय माना गया है. यही कारण है कि सनातन परंपरा से जुड़े हर घर में आपको तुलसी का पवित्र पौधा दिख जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए? किस दिशा में लगानी चाहिए? तुलसी पूजा से जुड़े नियम और लाभ के बारे में जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Read Time: 3 mins
Share
Tulsi Vivah 2025: रामा या श्यामा? घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, जानें इस पवित्र पौधे के नियम
Tulsi Vivah 2025: तुलसी पूजा से जुड़े जरूरी नियम
NDTV

Tulsi Vivah 2025 Puja Tips: आज कार्तिक शुक्लपक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में इस पावन पर्व को अत्यधिक शुभ और पुण्यदायी माना गया है क्योंकि यह उस पवित्र पौधे से जुड़ा हुआ है, जिसे सनातन परंपरा में धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पत्नी का प्रतीक माना गया है. जिस तुलसी के बगैर श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है, उसे घर में कहां लगाना चाहिए? घर में लगाने के लिए श्यामा और रामा में से कौन सी तुलसी उत्तम है? आइए तुलसी पूजा से जुड़ी इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानते हैं.

क्या होती है रामा तुलसी?

सबसे पहले बात रामा तुलसी की जो अधिकांश घरों में आपको देखने को मिल जाएगी. इस तुलसी की पत्तियां पूर्ण रूप से हरे रंग की होती हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार यह तुलसी सुख-सौभाग्य और पवित्रता की प्रतीक होती है. जिस घर में यह तुलसी होती है, वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Latest and Breaking News on NDTV

कैसी होती है श्यामा तुलसी?

श्यामा तुलसी थोड़ी सांवले रंग की फिर कहें हल्के बैंगनी या काले रंग की होती है. श्यामा तुलसी के मुकाबले इसका स्वाद थोड़ा कम मीठा होता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार से रामा तुलसी के मुकाबले कमतर नहीं होती है. इसे भी उतना ही पवित्र माना जाता है, जितना रामा तुलसी को माना गया है. इस तुलसी का प्रयोग आयुर्वेद में विशेष रूप से किया जाता है.

घर में किस तुलसी को लगाएं

हिंदू मान्यता के अनुसार घर में रामा और श्यामा दोनों तुलसी को लगाया जा सकता है. दोनों ही समान रूप से पूजनीय और पुण्यदायी हैं. श्यामा तुलसी का संबंध जहां भगवान श्रीकृष्ण से माना जाता है तो वहीं रामा तुलसी को श्री राम की पूजा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में आप दोनों ही तुलसी को घर की सही दिशा में लगा सकते हैं.

वास्तु के अनुसार घर में कहां लगाएं तुलसी?

सनातन परंपरा में जिस प्रकार किसी कार्य को करने के लिए पंचांग की मदद से शुभ मुहूर्त आदि का विचार किया जाता है, उसी प्रकार पेड़-पौधों को लगाने के लिए पंचतत्वों पर आधारित वास्तु नियमों का पालन किया जाता है. वास्तु के अनुसार अत्यधिक पवित्र माने जाने वाली तुलसी के पौधे को लगाने के लिए उत्तर दिशा को सबसे उत्तम माना गया है. इसके अलावा आप पूर्व और ईशान कोण में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं. इस दिशा में तुलसी को लगाकर इसकी पूजा करने पर सुख-सौभाग्य बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tulsi Vivah 2025, Ghar Me Kaun Si Tulsi Lagani Chahiye, Rama Tulsi, Shyama Tulsi, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com