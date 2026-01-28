Trigrahi Yog 2026: फरवरी में कुंभ राशि में बनने जा रहा है त्रिग्रही योग, मेष समेत इन 3 राशियों की दूर होंगी परेशानियां, खूब मिलेगा पैसा

Trigrahi Yog 2026: ज्योतिष के नजरिए से साल का दूसरा महीना यानी फरवरी काफी ज्यादा खास माना जा रहा है. इस महीने में कई सारे ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा. ज्योतिष गणना के अनुसार फरवरी में कुंभ राशि में तीन ग्रहों के संयोग से त्रिग्रही योग बनने जा रहा है. बता दें, कि कुंभ राशि में शुक्र, बुध और राहु मिलकर यह संयोग बनाएंगे. इस योग का प्रभाव 3 राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में...

1. मेष राशि

फरवरी में बनने वाला त्रिग्रही योग मेष राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है. इससे जीवन में धनलाभ के योग बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. साथ ही, अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे है, तो यह समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इसके अलावा आप इस समय किसी नई संपत्ति और गाड़ी के मालिक भी बन सकते हैं. वहीं, अगर आप बहुत समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती है.

2. वृश्चिक राशि

फरवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है. इस समय आपको खूब सुख-सुविधाएं प्राप्त होंगी और जीवन में काफी शांति महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र के लिए समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है और आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती हैं. साथ ही नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाई जा सकती है और मान-सम्मान भी मिल सकता है.

3. मकर राशि

त्रिग्रही योग मकर राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. इस समय अचानक धनलाभ होने की संभावना बन रही है और समाज में मान‑सम्मान भी बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने वित्तीय मामलों में सुधार देखने को मिलेगा. इसके अलावा, यदि आप किसी कर्ज से परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिलने के योग बन रहे हैं. साथ ही, यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ था या लंबे समय से किसी के पास रुका हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है.

