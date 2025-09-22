विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 22 September 2025: कर्क की चमकेगी किस्मत तो कुंभ को क्रोध पर रखना होगा काबू, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 22 September 2025: आज सोमवार के दिन के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण वृषभ, तुला आदि राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिनाई भरा रहेगा तो वहीं कर्क राशि को पूरे दिन किस्मत का साथ मिलेगा, जिसकी बदौलत उन्हें लाभ होगा. आज नवरात्रि के पहले दिन का हाल जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 22 सितंबर 2025, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 22 September 2025: आज सोमवार के दिन के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण कुंभ, कन्या राशि के लोगों का आज पूरे दिन गुडलक काम करेगा और उनका नवरात्रि का पहला दिन बेहद शुभता और लाभ लिए रहेगा तो वहीं वृषभ, तुला और कुंभ जैसी राशियों को पूरा दिन सावधानी बरतनी होगी. आज किन राशियों के लिए दिन सम और किनके लिए विषय परिस्थितियों लिए रहने वाला है और किन चीजों को ध्यान रखने से चीजें आपके अनुकूल हो सकती हैं, नवरात्रि के पहले दिन का पूरा हाल जानने के लिए जरूर पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 22 सितंबर 2025, सोमवार का राशिफल.

मेष (Aries)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहेंगे. अपनी रचनात्मकता से कुछ नया कर पाने की स्थिति में रहेंगे. आज आपका मन साहित्य और कला में लगेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. दैनिक कामों में कुछ अवरोध आएगा. व्यापार और नौकरी में बातचीत करते समय ध्यान रखें. हालांकि अधिक परिश्रम का फल कम मिलेगा, इससे आपका मन उदास हो सकता है.

वृषभ (Taurus)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. जमीन और संपत्ति के कागजात पर ध्यान से हस्ताक्षर करें. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. मन में उठती कल्पना की लहरें कुछ नया अनुभव करवाएंगी. कार्यस्थल पर आप अपना काम आसानी से पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

मिथुन (Gemini)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करेंगे. घर में माता और स्त्री वर्ग के लिए आप अधिक इमोशनल रहेंगे. अत्यधिक विचारों में डूबे रहने के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं. नींद नहीं आने के कारण थकान रहेगी. इस कारण अपने काम भी समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे. आज यदि यात्रा को लेकर कोई योजना बनाई है, तो उसे टालने का प्रयास करें. जमीन या संपत्ति के विषय में बातचीत आज ना करें.

कर्क (Cancer)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. काम की सफलता और नए काम के आरंभ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ की गई मुलाकात से आप खुशहाल रहेंगे. किसी छोटी यात्रा के योग हैं. भाई- बंधुओं से मेलजोल बना रहेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ से मन रोमांचित हो उठेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा समाज में आदर सम्मान मिलेगा. विरोधियों को पराजित कर सकेंगे. आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे. यह रिश्ता आगे आपके लिए लाभदायक होगा.

सिंह (Leo)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. विभिन्न योजनाओं से संबंधित बार-बार आने वाले विचारों से आप दुविधा में रहेंगे. हालांकि परिजनों के साथ से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी. दूर रह रहे किसी व्यक्ति या संस्था के साथ संबंधों में दृढ़ता आएगी, जो आगे चलकर लाभदायी रहेगी. अधिक खर्च से बचने की जरूरत है. निर्धारित काम में अपेक्षाकृत कम सफलता प्राप्त होगी. आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा.

कन्या (virgo)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी. मीठी वाणी से आप लाभप्रद और सौहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे. उत्तम भोजन के साथ उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी. जीवनसाथी की निकटता और प्रवास- पर्यटन से आपका दिन खुशहाल रहेगा. आप समय पर अपना काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करें.

तुला (Libra)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज का दिन लाभ का बना हुआ है. व्यापार में आपको लाभ होगा. संतान के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे. दोपहर के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो. कन्फ्यूजन दूर होगा. कानूनी विषयों में आपको बहुत सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर आपको काम पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जरूरत होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.

वृश्चिक (Scorpio)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज परिजनों का साथ पाकर आपको आनंद और संतोष की अनुभूति होगी. पत्नी और पुत्र से अच्छे समाचार मिलेंगे. शुभ कार्य में भाग ले सकेंगे. विवाहोत्सुक जातकों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. व्यवसाय और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आय बढ़ेगी. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जाएंगे. इससे लाभ होगा. बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. आप प्रगति कर सकेंगे.

धनु (Sagittarius)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपकी यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. इससे आपकी पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. पिता तथा सरकार से लाभ मिलेगा. आर्थिक आयोजन अच्छी तरह संपन्न होंगे. व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी मीटिंग में जाने का कार्यक्रम बन सकता है. आप अन्य लोगों के लिए मददगार होने का प्रयत्न करेंगे. दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी.

मकर (Capricorn)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आप अपने व्यापार के लिए नई शैली से काम करेंगे. इससे आपको लाभ भी होगा. लेखन और साहित्य से संबंधित काम को आगे बढ़ा सकते हैं. थकान के साथ कोई अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है. संतान संबंधी चिंता आपको हो सकती है. लंबी यात्रा की भी संभावना है. किसी के भी साथ प्रतियोगिता में ना उतरें. कोई आकस्मिक खर्च हो सकता है. जीवनसाथी के विचारों को भी महत्व दें. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा.

कुंभ (Aquarius)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. अनैतिक और निषेधात्मक कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें. अत्यधिक विचार और क्रोध आपकी मानसिक स्वास्थ्य में खलल पहुंचाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में मतभेद होने की संभावना रहेगी. खर्च की मात्रा बढ़ने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. इष्टदेव की आराधना करने से आप राहत महसूस करेंगे. हालांकि दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है. इस दौरान आप में काम करने के लिए ऊर्जा रहेगी.

मीन (Pisces)

22 सितंबर, 2025 सोमवार के दिन चंद्रमा आज कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज मनोरंजन और आनंद-प्रमोद में आप डूबे रहेंगे. कलाकार, लेखक आदि को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. पार्टनरशिप के काम से आपको लाभ होगा. स्वजनों, मित्रों के साथ पर्यटन का आनंद ले सकेंगे. दांपत्यजीवन में निकटता और मधुरता आएगी. समाज में ख्याति बढ़ेगी. अपने प्रिय के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जाने का अवसर मिल सकता है. बिजनेस में भी लाभ की उम्मीद है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Aaj Ka Rashifal, Today Horoscope 2025, Horosocpe Today
