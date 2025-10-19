विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 October 2025: मेष को बिजनेस में लाभ तो मीन की होगी मित्रों से मुलाकात, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 October 2025: आज नरक चतुर्दशी या फिर कहें छोटी दिवाली के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज मेष और मीन राशि के लिए दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है, जबकि मिथुन और मकर राशि के लोगों का दिन कुछ प्रतिकूल रह सकता है, आज कैसा बीतेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 19 अक्टूबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 October 2025: मेष को बिजनेस में लाभ तो मीन की होगी मित्रों से मुलाकात, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 19 अक्टूबर 2025 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 19 October 2025: आज छोटी दिवाली के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज मेष और मीन राशि के लोगों को सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा. जिसके कारण उन्हें आज घर और बार लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा और व्यवसाय में खासा लाभ होगा लेकिन मिथुन, मकर समेत राशियों को आज सावधानी के साथ काम करना होगा क्योंकि उनके लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आज आपके लिए कैसा रहने वाला है दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 19 अक्टूबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल. 

मेष (Aries)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है. आपकी लंबी योजनाएं पूरी होंगी. बिजनेस में नई योजनाएं बना सकेंगे. लोकहित के लिए किए गए प्रयासों से आपका मन खुश रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लोगों के सम्पर्क में बने रहेंगे. आप विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको विशेष लाभ नहीं मिल सकेगा. आज अतिरिक्त मेहनत करना होगी. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य बना रहेगा.

वृषभ (Taurus)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज परिश्रम की अपेक्षा कम फल प्राप्त कर सकेंगे. फिर भी आप दृढ़तापूर्वक अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे. आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे. उनकी तरफ से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपकी सौम्यवाणी के कारण आप नए सम्बंध स्थापित कर सकेंगे. कला और साहित्य के क्षेत्र में रुचि दिखाएंगे. पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए भी समय अच्छा है. बाहर का भोजन ना करें. इससे पेट संबंधी कोई रोग हो सकते हैं.

मिथुन (Gemini)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपके मन में नए विचारों की तरंगे उठेंगी. आप कई तरह के विचारों में खोए रहेंगे. आज किसी के साथ भी वाद-विवाद ना करें. आज आप संवेदनशील रहेंगे. माता एवं पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. यात्रा के योग रहेंगे. किसी पानी वाली जगहों से आज दूरी बनाए रखें. मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है. इस कारण कार्यस्थल पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है.

कर्क (Cancer)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन नए काम की शुरुआत या सफलता के लिए अच्छा रहेगा. मित्रों और स्वजनों से मिलकर आप खुशी का अनुभव करेंगे. किसी यात्रा की संभावना है. दोस्तों के साथ संबंध और मजबूत होगा. प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने से आपको आनंद मिलेगा. वित्तीय लाभ होगा और समाज में आदर मिलेगा. आपके विरोधी भी आपके समक्ष नहीं टिक सकेंगे. आज किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करें.

सिंह (Leo)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आप मधुरवाणी से किसी काम को आसानी से सफल बना पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ आनंद में समय गुजारेंगे. दोपहर के बाद भी किसी काम में बिना सोचे समझे निर्णय ना लें. आपको अपनों से लाभ होगा. मित्रों और स्वजनों से मुलाकात होगी. विरोधियों का सामना कर सकेंगे. व्यापार और नौकरी में लाभ मिलेगा. आज आकस्मिक खर्च की भी तैयारी रखें. घर में संतान की जरूरत और उनके वस्त्र आभूषण पर पैसा खर्च करेंगे.

कन्या (virgo)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आपकी वाणी की मधुरता नए सम्बंध विकसित करने तथा कई जगहों पर लाभ कराने में सहायक होगी. आपके विचार अधिक समृद्ध होंगे. आप व्यापार में सफल होंगे. अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रियजनों और मित्रों से मिलकर आनंद का अनुभव होगा. उनकी तरफ से उपहार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन अधिक मजबूत बनेगा. किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं.

तुला (Libra)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. असंयमित विचार आपको परेशानी में डाल सकते हैं. दुर्घटना होने का भय लगा रहेगा. खर्च अधिक रहेगा. व्यापार में ज्यादा गुस्से से उग्र विवाद हो सकता है. पार्टनरशिप के कामकाज में सावधानी बरतें. कोर्ट-कचहरी के काम ध्यान से करें. परिजनों से विवाद के योग हैं. आध्यात्मिकता से मन को शांति मिल सकती है.

वृश्चिक (Scorpio)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से प्रत्येक काम पूरे होंगे. व्यवसाय में भी आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी. जॉब में अधिकारी आपके काम से खुश होंगे. इससे आपको पदोन्नति मिल सकती है. पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे. उनसे लाभ भी होगा. दोपहर के बाद आप का मन किसी उलझन में रह सकता है. दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. आप बाहर खाने-पीने से बचें.

धनु (Sagittarius)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का आपका दिन शुभ है. आपमें परोपकार की भावना रहने से अन्य लोगों की सहायता करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे. व्यापार में आज कोई बड़ा काम कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है. अधिकारी आप से खुश रहेंगे. पदोन्नति की भी संभावना है. आप समय पर सभी काम पूरे कर पाएंगे. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

मकर (Capricorn)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज संभलकर रहें. स्वास्थ्य के विषय में लापरवाही ना करें. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दें. इससे आपके बहुत से काम आसानी से बन जाएंगे. आकस्मिक व्यय के लिए तैयार रहें. फिर भी दोपहर बाद परिस्थिति में कुछ हलकेपन का अनुभव होगा. धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है. स्वभाव में क्रोध और उग्रता रहेगी. वाणी पर संयम रखें. आज का दिन धैर्य के साथ गुजारें.

कुंभ (Aquarius)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपको गलत काम और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. ज्यादा सोच-विचार करने से मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में झगड़ा या विवाद हो सकता है. खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी का अनुभव करेंगे. भगवान की प्रार्थना करने से आपको शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर भी आप किसी से विवाद करने से बचें. आपको कोई नया अनचाहा काम भी मिल सकता है.

मीन (Pisces)

19 अक्टूबर, 2025 रविवार के दिन आज चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. भाग्य का साथ होने के आज का दिन अच्छी तरह व्यतीत होगा. बिजनेस में भागीदारी करनी हो तो समय अनुकूल रहेगा. व्यापारियों को आज आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा. निवेश संबंधी योजना बना सकेंगे. जीवनसाथी के साथ निकटता का अनुभव होगा. प्रेम जीवन में अपने प्रिय के साथ देर तक समय गुजारने का मौका मिलेगा. मित्रों और स्नेहीजनों से भी मुलाकात हो सकती है. प्रेमियों के बीच रोमांस बढ़ेगा. सार्वजनिक जीवन में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

