Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 17 October 2025: मिथुन को मिलेगा बिजनेस में लाभ तो मकर की पार्टनर से होगी अनबन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 17 October 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके कारण मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है. उन्हें आज करियर से लेकर कारोबार तक में अनुकूलता बनी रहेगी तो वहीं मेष, मकर जैसी राशियों को आज बहुत संभलकर अपने काम करने की आवश्यकता रहेगी. मकर राशि की आज अपने बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका रहेगी. ऐसे में आज आपको किन बातों की रखनी होगी सावधानी? करियर से लेकर कारोबार तक का सारा हाल जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 17 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से शरीर शिथिल रहेगा. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. व्यापार में आज संभलकर चलें. किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा. किसी भी विवादित चर्चा से आज दूर रहें. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा. अनावश्यक खर्च से मन दु:खी हो सकता है. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी.



वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 17 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद किसी से विवाद हो सकता है. नकारात्मक वातावरण से मन दु:खी होगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद में मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन बने रहें.



मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 17 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज का दिन अच्छा होने से आप नई योजनाएं शुरू कर सकेंगे. सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोग उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि पा सकेंगे. भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. किसी छोटी यात्रा होने की संभावना है. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आप दैनिक काम में व्यस्त रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन शुभ है.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 17 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता महसूस होगी. नेगेटिव विचारों के कारण मानसिक चिंता होगी. किसी के साथ मतभेद हो सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा. खर्च अधिक होगा. आपको अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है.