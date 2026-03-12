Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 12 March 2026: कर्क को होगा आर्थिक लाभ तो सिंह को मिलेगा शुभ समाचार, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 12 March 2026: आज चैत्र मास के कृष्णपक्ष की नवमी तिथि पर चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जिसके कारण आज कर्क, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए पूरा बेहद शुभ रहने वाला है. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा. आज जहां किस्मत इन राशियों के साथ खड़ी नजर आएगी और इनके सोचे हुए सारे काम समय पर होंगे, वहीं मेष, वृषभ और कन्या जैसी राशियों को करियर-कारोबार में थोड़ा कठिनाई का अनुभव होगा. आज इन राशियों को बेहद सावधानी के साथ अपने काम करने होंगे. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए 12 मार्च 2026, बृहस्पतिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपमें ताजगी और स्फूर्ति का अभाव रहेगा. स्वभाव में क्रोध की अधिकता रहेगी. इस कारण आपका काम बिगड़ने की संभावना रहेगी, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें. ऑफिस में अधिकारियों और घर में परिजनों के साथ वाद-विवाद में ना पड़ें. मौन रहकर दिन व्यतीत करना बेहतर रहेगा. किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर आएगा. दोपहर के बाद आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा. हालांकि आज आप केवल अपने काम पर ध्यान दें.

वृषभ (Taurus)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. अत्यधिक कार्यभार और खान-पान में लापरवाही से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. समय से भोजन और नींद नहीं लेने के कारण मानसिक रूप से बेचैनी का अनुभव होगा. यात्रा में विघ्न आने की आशंका है. समय पर काम पूरा नहीं होने से चिड़चिड़े बने रहेंगे. योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से राहत मिलेगी. आज प्रेम जीवन में असंतुष्टि का भाव रहेगा. आप अपने प्रिय की बातों को महत्व नहीं देंगे, तो आपके रिश्ते में दूरियां आने की आशंका बनी रहेगी.

मिथुन (Gemini)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज के दिन आप मनोरंजन तथा आनंद-प्रमोद में व्यस्त रहेंगे. मित्रों तथा परिजनों के साथ आनंदित वातावरण में दिन गुजार सकेंगे. सामाजिक रूप से सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे. दांपत्यजीवन में सुख मिलेगा. आप समय पर अपने सभी काम पूरे कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा है. हालांकि आज किसी से वाद-विवाद करने से आपको बचना चाहिए.

कर्क (Cancer)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज का दिन खुशी और सफलता का है. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अनुकूल वातावरण मिलेगा. नौकर वर्ग और ननिहाल पक्ष से लाभ होगा. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आर्थिक लाभ होगा. आवश्यक खर्च होंगे. विरोधियों को परास्त कर सकेंगे. आज किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. निवेश को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो आपको बेहद ध्यान से कदम बढ़ाना चाहिए.

सिंह (Leo)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज अपनी रचनात्मकता से कोई कठिन काम आसानी से पूरा कर पाएंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. मित्रों के साथ मुलाकात आनंददायी होगी. धार्मिक परोपकार का काम आप करेंगे. परिजनों के साथ समय अच्छे से गुजरेगा. नौकरी और व्यवसाय में लाभ की उम्मीद है. नौकरी में कोई अधूरा काम पूरा होने से राहत महसूस करेंगे. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है.

कन्या (virgo)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रह सकता है. शारीरिक ताजगी का आज अभाव रहेगा और मानसिक रूप से भी चिंता बनी रहेगी. पत्नी के साथ विवाद का प्रसंग बन सकता है. किसी पुराने मतभेद पर फिर बहस होने से मन दु:खी रहेगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति के काम में सावधानी बरतें. आज कार्यस्थल पर भी किसी से बहस करने से बचें. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य बना हुआ रहेगा.

तुला (Libra)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आज मांगलिक प्रसंग तथा किसी यात्रा की योजना बन सकती है. भाइयों के साथ परिवार की संपत्ति पर चर्चा हो सकती है. विदेश में बसने वाले स्वजनों से आनंद का समाचार प्राप्त होगा. आज नए काम का आरंभ कर सकेंगे. आर्थिक लाभ होने की संभावना है. पूंजी निवेश के लिए दिन अच्छा है. सामान्य रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप अधिक भाग्यशाली बन सकेंगे. नौकरी में लाभ प्राप्त होगा.

वृश्चिक (Scorpio)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. ज्यादातर समय आप चुप रहेंगे, तो परिवार सदस्यों के साथ संघर्ष से बच सकेंगे. स्वास्थ्य संबंधी शिकायत रहेगी. अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अवरोध आएगा. कार्यस्थल पर आज आपका मन नहीं लगेगा. कोई नया अरुचिकर काम भी आपको मिल सकता है. आपके लिए समय धैर्य से गुजारने वाला रहेगा. आज किसी काम में जल्दबाजी नहीं करें.

धनु (Sagittarius)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन काम और पढ़ाई में सफलता के लिए समय बहुत अनुकूल है. विदेशी व्यापार से लाभ हो सकता है. आप धार्मिक और शुभ काम में रुचि लेंगे. सम्बंधियों और मित्रों से मिलकर आप खुश होंगे. वित्तीय लाभ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आनंद के पल बिताएंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

मकर (Capricorn)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज मन अस्वस्थ रहेगा. ऑफिस के काम पूरे नहीं हो सकेंगे. धार्मिक, सामाजिक कामों पर धन का खर्च होगा. स्वजन और मित्रों के साथ अनबन होगी. धनहानि और मानहानि का योग है. आज आध्यात्मिकता की ओर रुझान अधिक रहेगा. कोर्ट-कचहरी के काम में असफलता मिलेगी. वाणी पर संयम रखें. व्यापार के लिए दिन सामान्य है. संतान की प्रगति के समाचार मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है. हालांकि आज का दिन धैर्य के साथ गुजारें.

कुंभ (Aquarius)

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन लाभदायी है. नौकरीपेशा लोगों को फायदा हो सकता है. मित्रों के साथ मुलाकात होने से मन में आनंद छाया रहेगा. उनके साथ यात्रा का आयोजन भी हो सकता है. नए काम की शुरुआत आपके लिए लाभदायी रहेगी. व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है. विरोधियों को आप पीछे छोड़ सकेंगे. विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के रिश्ते की बात कहीं चल सकती है.

12 मार्च, 2026 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा राशि बदलकर आज धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आपका आज का दिन शुभ फलदायी है. नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी. अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे. इस बात से आपकी प्रसन्नता में भी वृद्धि होगी. आपको कोई नया काम भी दिया जा सकता है. व्यवसाय में उधार दिए पैसे फिर मिल सकते हैं. पिता या बड़े भाई से लाभ होगा. परिवार में आनंद छाया रहेगा. परिजनों के साथ विचारों का मतभेद दूर होगा.

