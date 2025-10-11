विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 October 2025: कर्क के लिए खुशियों भरा तो कुंभ का खर्चीला रहेगा आज का दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 October 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसके कारण आज कर्क राशि के लिए दिन गुडलक लिए रहने वाला है तो वहीं कुंभ राशि के लिए काफी खर्चीला साबित होगा. क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे और कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 11 अक्टूबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

Read Time: 7 mins
Share
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 October 2025: कर्क के लिए खुशियों भरा तो कुंभ का खर्चीला रहेगा आज का दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 October 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 11 अक्टूबर 2025 का राशिफल.
NDTV

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 11 October 2025: आज शनिवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसके कारण आज मेष और मिथुन राशि के लिए दिन मध्यम फलदायी रहेगा. ऐसे में आज उन्हें कामकाज से लेकर लोगों के बात-व्यवहार को लेकर कठिनाई होगी. वहीं कर्क राशि के लिए आज का दिन शुभता लिए हुए है. आज उनकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर रहेंगे और उन्हें सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 11 अक्टूबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

Latest and Breaking News on NDTV

11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज आप खर्च पर संयम रखें. अनावश्यक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है. धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें. मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी. आज का दिन मध्यम फलदायी है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही करने से बचें. जीवनसाथी के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि उनकी भावनाओं की भी कद्र करें.

वृषभ (Taurus)

Latest and Breaking News on NDTV

11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे. इसके परिणामस्वरूप आप लगन के साथ काम कर पाएंगे. अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

मिथुन (Gemini)

Latest and Breaking News on NDTV

11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आपकी वाणी या व्यवहार से आज किसी के साथ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. परिजनों तथा सगे- संबंधियों के साथ खूब संभलकर रहना पड़ेगा. बीमारी या दुर्घटना का योग है, सावधानी बरतें. मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी. खर्च की मात्रा बढ़ेगी. विशेष रूप से मौज- शौक तथा मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. अपना दिमाग शांत रखें. आज केवल अपने काम से काम रखें.

कर्क (Cancer)

Latest and Breaking News on NDTV

11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आर्थिक आयोजनों और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है. व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति और आय के नए सोर्स बढ़ने से आप आनंद और संतोष का अनुभव करेंगे. मित्र, पत्नी या पुत्र से शुभ समाचार मिलेगा. मांगलिक काम होंगे. यात्रा के योग हैं. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. प्रेम जीवन के लिए अनुकूल दिन है. उत्तम वैवाहिक सुख का आनंद उठा सकेंगे.

सिंह (Leo)

Latest and Breaking News on NDTV

11 अक्टूबर, 2025 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. काम में विलंब होगा. घर और ऑफिस में उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा. आज काम आपको बोझ लग सकता है. जीवन अधिक गंभीर होता हुआ प्रतीत होगा. व्यापार के लिए जुड़े नए सम्बंधों में अभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. पिता के साथ मतभेद हो सकता है.अच्छे अवसर के आयोजन के लिए भी समय अनुकूल नहीं है. आज मन को सकारात्मक विचारों से खुश रखने की कोशिश करें.

कन्या (virgo)

Latest and Breaking News on NDTV