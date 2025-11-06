Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 November 2025: मेष नये काम की करेंगे शुरुआत तो मीन का अपनों से होगा मनमुटाव, जानें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 06 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज चंद्रमा मेष राशि में है. जिसके कारण आज मेष और मिथुन राशि के लिए दिन सकारात्मक बना रहेगा, हालांकि बावजूद इसके उन्हें किसी चीज में लापरवाही करने से बचना चाहिए. आज जहां कर्क राशि के जातकों के भीतर जहां क्रोध की अधिकता रहेगी तो वहीं कुंभ राशि को अपने कामकाज को लेकर कन्फ्यूजन बना रहेगा. करियर से लेकर कारोबार तक और रिश्ते-नाते से लेकर आम व्यवहार तक आपको किन चीजों का ख्याल रखने की आज बहुत जरूरत रहेगी और कैसे आप अपना दिन शुभ बना सकते हैं, जानने के लिए आइए पढ़ते हैं 06 नवंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. दिन के आरंभ में नए काम की शुरुआत को लेकर आप उत्साहित रहेंगे. शरीर और मन की स्वस्थता भी आपके उत्साह को दोगुना कर देगी. स्नेही मित्रों के साथ समारोह में जाना हो सकता है. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. दोपहर के बाद किसी कारण से आपका स्वास्थ्य नरम रहेगा. बाहर खाना-पीना नहीं करें. इस दौरान आपको आराम पर भी ध्यान देना होगा. धन संबंधी विषयों पर लेन-देन में ध्यान रखें. मन को खुश रखने का प्रयास करें. नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आप किसी बात की दुविधा में रह सकते हैं. काम पूरा नहीं होने से असंतुष्ट रहेंगे. सर्दी-खांसी, कफ या बुखार की समस्या हो सकती है. आज बाहर जाकर लोगों से मिलने से बचें. कार्यस्थल पर काम बोझ लग सकता है. धार्मिक कामों के पीछे भी धन खर्च हो सकता है. दोपहर के बाद कई कामों में आपको अनुकूलता मिल सकती है. काम करने से उत्साह में वृद्धि हो सकती है. आर्थिक लाभ होगा, फिर निवेश संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम आज नहीं करें. मित्रों तथा संबंधीजनों से मिलना होगा.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. दोनों जगहों पर आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहने वाले हैं. कोई नया काम मिलने से आपको उत्साह भी रहेगा. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ कमजोर लगेगा, लेकिन दोपहर के बाद टारगेट पूरा होने से मन को प्रसन्नता होगी. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. कहीं बाहर जाने का योग बन सकता है. सामाजिक कामों में आप योगदान देंगे. निवेश की योजना बना सकते हैं.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रहेगा. नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, जैसे आपके प्रयास गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. किसी काम में वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो बेझिझक लें. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. आपको बाहर जाने से बचना चाहिए. स्वभाव में क्रोध की मात्रा भी अधिक रहेगी. परंतु दोपहर के बाद शारीरिक ताजगी से मन खुश रहेगा. व्यापार करने वाले और नौकरीपेशा लोग किसी खास मीटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत में आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ और चिंता में रहेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने से आज बचना चाहिए. किसी बात को लेकर गुस्से में रह सकते हैं. दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. परिवार में भी आनंद का वातावरण होगा. नौकरीपेशा लोगों की उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा होगी. हालांकि कार्यस्थल पर किसी से विवाद करने से बचें. व्यापार में कुछ बड़ा प्लान करेंगे. परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज नए काम और प्रवास ना ही करें. आध्यात्मिक क्षेत्र में आज सिद्धि प्राप्त होने का योग है. धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रह सकेंगे. ध्यान और योग से आप अपने गुस्से को काबू में रख सकेंगे. स्वास्थ्य में शिथिलता का अनुभव होगा. क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी. इससे आपके काम समय पर पूरे होने की स्थिति में नहीं होंगे. व्यापार में पार्टनर से बहसबाजी से बचें. प्रेम जीवन की सफलता के लिए साथी की बातों को भी महत्व दें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायक है.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत आनंद से होगी. आप कोई नया काम शुरू करने के लिए स्वप्रेरित हो सकते हैं. हालांकि मन में किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक लाभ के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी यात्रा की संभावना है. दोपहर के बाद आप वाणी पर नियंत्रण रखें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको पूरी तरह सोच-विचारकर आगे बढ़ना चाहिए.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. किसी खास बौद्धिक काम में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं. लोगों के साथ आज आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा. धन से जुड़े काम के लिए समय शुभ है. व्यापार में आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा. दोपहर के बाद मित्रों तथा सम्बंधियों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. हालांकि बाहर खाने-पीने से बचना होगा. स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही आगे नुकसान देगी. आज अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें. परिवार के साथ दिन अच्छा कटेगा.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें. अधिक मेहनत के बाद भी काम में कम सफलता मिलेगी. इससे निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं. आज यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल होगा. शरीर में ताजगी का संचार होगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. घर के इंटीरियर पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं. व्यापार के लिए किसी के साथ मीटिंग हो सकती है. परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज किसी बात को लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो. जमीन-जायदाद के दस्तावेज ध्यान से पढ़ें. हो सके तो आज सरकारी या कोर्ट से संबंधित कोई काम ना करें. किसी बात की मानसिक चिंता रहेगी. आज जिद्दी व्यवहार टालना ही हितकर होगा. संतान की चिंता रहेगी. सरकार तथा ऊपरी अधिकारी से बातचीत में सफलता मिलेगी. यात्रा की कोई योजना हो तो अभी उसे टालें. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी परेशानी फिर से सामने आ सकती है. ध्यान रखें.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपको नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें. कार्यालय में पुराने पेंडिंग काम को करने में आज ज्यादा समय लगाएंगे. साहित्य से जुड़े काम के लिए दिन अच्छा है. दोपहर के बाद परिस्थिति में बदलाव आएगा. हालांकि दिन भर किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन बना रहेगा. किसी की वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है. मानसिक चिंता दूर करने के लिए आप आध्यात्मिकता की शरण ले सकते हैं. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 06 नवंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज धन का खर्च अधिक हो जाने से आप चिंता में रह सकते हैं. आय के नए सोर्स तलाशेंगे. किसी से मनमुटाव और तनाव हो सकता है. आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. व्यापार के क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा. विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. मन में किसी बात को लेकर दुविधा रह सकती है. स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. परिजनों की भावना की भी कद्र करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)