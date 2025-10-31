विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 November 2025: मेष को मिलेगा कारोबार में लाभ तो मीन को सेहत संबंधी कष्ट, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 November 2025: आज देवउठनी एकादशी के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है, जिसके कारण मेष, सिंह और कन्या जैसी राशियों के लिए शुभता लिए रहेगा तो वहीं मकर और मीन जैसी राशियों को आज सावधानी के साथ काम करने की जरूरत रहेगी. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 01 नवंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 November 2025: मेष को मिलेगा कारोबार में लाभ तो मीन को सेहत संबंधी कष्ट, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 November 2025: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 01 नवंबर 2025 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 01 November 2025: आज कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानि देवोत्थान या फिर कहें देवउठनी एकादशी के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है, जिसके कारण आज मेष, सिंह और कन्या जैसी राशियों के लिए पूरा दिन अनुकूल तो वहीं मकर, मीन जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. आज मेष राशि को जहां करियर और कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा तो वहीं मकर राशि का अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, जबकि मीन को आज अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. करियर से लेकर कारोबार तक और इष्ट-मित्र से लेकर घर-परिवार तक के कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए आइए पढ़ते हैं 01 नवंबर 2025, शनिवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज किसी सामाजिक काम में शामिल हो सकते हैं. मित्रों तथा स्नेहियों के साथ दिन बहुत अच्छा गुजरेगा. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. आप कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि व्यापार में किसी अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. घर-परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा. संतान से अच्छे समाचार प्राप्त कर सकेंगे. वैवाहिक जीवन में शांति और मेल-जोल बना रहेगा. आपके लिए आय के नए अवसर उपस्थित होंगे. अचानक आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है. निवेश की योजना भी बना सकेंगे.

वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है. विशेषकर व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी रहेगा. कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा. नौकरी में पदोन्नति का योग है. कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतोष का अनुभव होगा. मित्रों से मुलाकात आनंद प्रदान करेगी. अपने प्रिय पात्र के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आज आप रोमांटिक रह सकते हैं. आर्थिक मोर्चे पर दिन सामान्य से बेहतर है. किसी निवेश की योजना बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल है. हालांकि मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है. शरीर में थकान और आलस्य रहने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा. पेट संबंधी किसी रोग से परेशान हो सकते हैं. नौकरी या व्यापार में विपरीत परिस्थितियां रहेंगी. अधिकारी भी आपके काम से नाराज रह सकते हैं. खर्च भी अधिक होगा. महत्वपूर्ण काम के लिए आज कोई निर्णय ना लें. हो सके तो आज केवल अपने काम से काम रखें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. क्रोध और नकारात्मक विचार से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा. ऐसे में खुद पर संयम रखें. खान-पान का ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने की पूरी संभावना है. परिवार में वाद-विवाद होगा. खर्च में वृद्धि होने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. नए संबंध बनेंगे. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. कार्यस्थल पर दूसरों से ज्यादा बातचीत करने से बचें. दोपहर के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा.

सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने-फिरने में समय व्यतीत करेंगे. फिर भी सांसारिक मामलों में आपका व्यवहार उदासीन रहेगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है. नए लोगों के साथ की मुलाकात बहुत आनंददायक नहीं रहेगी. व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा. किसी सामाजिक काम में व्यस्त रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. बीमारी में राहत महसूस होगी. घर में सुख और शांति का माहौल रहने से प्रसन्नता का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ और काम में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आपके लिए समय लाभ का बना हुआ है. आज दोस्तों के साथ बाहर जाने या शॉपिंग करने का कार्यक्रम भी बन सकता है.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आप कल्पना और सृजनशक्ति का उपयोग कर सकेंगे. संतान की प्रगति होगी. प्रिय व्यक्ति के साथ की गई मुलाकात रोमांचक रहेगी. तन और मन से ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होगा. अत्यधिक विचारों से मन विचलित बनेगा. आज किसी के साथ बौद्धिक चर्चा में व्यस्त रह सकते हैं. समय पर काम पूरा नहीं होने से आप चिड़चिड़े हो सकते हैं. बाहर जाने और खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करें, क्योंकि किसी बात को लेकर मन चिंताग्रस्त रहेगा. कुंटुंब या परिवार में किसी से वाद-विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ विचारों का मतभेद आपको दु:खी कर सकता है. स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी. धन हानि एवं यश हानि हो सकती है. तालाब या नदी किनारे जाने से बचें. सरकारी काम में लापरवाही ना करें. वाहन और जमीन आदि के काम सावधानी से करें.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आध्यात्म की तरफ आपका विशेष आकर्षण रहेगा. नए काम की शुरुआत के लिए समय शुभ है. मित्रों और सगे- संबंधियों के आगमन से घर में प्रसन्नता रहेगी. हाथ में लिए हुए काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे. यात्रा हो सकती है. धन लाभ का योग है. छोटे भाई-बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध मजबूत होंगे. लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज यदि वाणी पर संयम रखेंगे तो बहुत से अनर्थ से बच जाएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कम सफलता मिलेगी. नकारात्मक विचारों पर काबू रखें. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आंख में तकलीफ होने की आशंका है. किसी अनचाही जगह पर धन खर्च हो सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य है. आज किसी भी जगह निवेश करने की कोई योजना नहीं बनाएं. मित्रों पर अनावश्यक खर्च होगा.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक रूप से दिन लाभदायी दिन है. कुटुंबजनों एवं मित्रों के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं. आध्यात्मिकता में आपकी रुचि रहेगी. मित्रों एवं स्वजनों से उपहार मिलने की संभावना है. दांपत्यजीवन सुखमय होगा. पुराना मतभेद दूर होने से मन को खुशी मिलेगी. मन से नकारात्मक विचारों को दूर रखें. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है.

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा की स्थिति 01 नवंबर, 2025 शनिवार के दिन कुंभ राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. लोभ या लालच में ना फंसें. आर्थिक विषय में बहुत सावधानी बरतें. किसी की बातों में आकर पूंजी निवेश करने से बचें. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले आज लापरवाही ना करें. एकाग्रता भी कम रहेगी. धार्मिक काम के पीछे धन खर्च होगा. परिजनों से मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी. बाहर खाने-पीने में सावधानी बरतें. हो सके तो आज आराम करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

