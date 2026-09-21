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Taurus Aaj Ka Rashifal: खर्चों को संभालने की जरूरत, भविष्य की योजना पर रहेगा ध्यान

Taurus Horoscope Today 21 September 2026, Vrishabh Rashifal: अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है. भुगतान या दस्तावेज से जुड़ी बात फिर सामने आ सकती है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal: खर्चों को संभालने की जरूरत, भविष्य की योजना पर रहेगा ध्यान
Taurus Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 21 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन भीतर चल रही उलझनों को समझने और फिर सही दिशा की ओर बढ़ने वाला होगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. यह समय अचानक सामने आने वाली बातों, साझा धन, पुराने मामलों और मन में दबे प्रश्नों को लेकर संवेदनशील बना सकता है. इसके बाद चंद्रमा नौवें भाव में पहुंचेंगे, जिससे दृष्टिकोण में धीरे-धीरे विस्तार आएगा और आगे की राह को लेकर अधिक स्पष्टता महसूस हो सकती है. 

सुबह किसी पुराने वित्तीय मामले, भुगतान या दस्तावेज से जुड़ी बात फिर सामने आ सकती है. यदि किसी व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन चल रहा है तो हिसाब-किताब स्पष्ट रखें. किसी की बात पर केवल विश्वास करके अपनी ओर से आर्थिक जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा. अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है, इसलिए दिन की शुरुआत में ही बजट को ध्यान में रखना समझदारी होगी. 

आठवें भाव का प्रभाव आपको छोटी बातों के पीछे छिपे कारणों को तलाशने के लिए प्रेरित करेगा. यह शोध, जांच-पड़ताल या किसी जटिल विषय को समझने के लिए अच्छा समय है, लेकिन यही प्रवृत्ति निजी संबंधों में संदेह का रूप न ले, इसका ध्यान रखें. हर बात का तत्काल उत्तर पाने की कोशिश मानसिक थकान बढ़ा सकती है. 11:15 बजे के बाद स्थिति काफी बदलती दिखाई देगी. 

चंद्रमा भाग्य भाव में आने से किसी वरिष्ठ, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी मार्गदर्शन मिल सकता है. किसी नए विषय को सीखने, अध्ययन सामग्री जुटाने या भविष्य की योजना बनाने के लिए दोपहर और शाम का समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ की अपेक्षाओं को ठीक से समझना होगा. अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया देने से बचें. खाली पेट बहुत देर तक रहने से बचें और पानी पर्याप्त मात्रा में लें.

उपाय: सुबह गणेशजी के समक्ष दूर्वा अर्पित करके ॐ गं गणपतये नमः का 21 बार जाप करें.
शुभ रंग: क्रीम और हल्का हरा

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