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Leo Tarot Card Rashifal: मन की शांति बनेगी सबसे बड़ी ताकत, रिश्तों में विनम्रता लाएगी लाभ

Leo Tarot Card Horoscope 29 September: The Hermit की ऊर्जा कार्यों को लेकर आत्मचिंतन से लाभ, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा और कार्यक्षेत्र में सभी लोगों के साथ मेलजोल और सहयोग की भावना बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: मन की शांति बनेगी सबसे बड़ी ताकत, रिश्तों में विनम्रता लाएगी लाभ
Leo Aaj Ka Rashifal 29 September 2026 | Singh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 29 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: इस समय परेशानियों से दूर जाने के लिए कुछ समय एकांत में रहकर अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे. रोज की उलझन से कुछ राहत मिल सकती है.ससुराल पक्ष से संबंध खराब न होने दे. कुछ करीबी संबंधियों के कारण बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती हैं. समझदारी से स्थिति संभालने का प्रयास करें. मानसिक तनावों से दूर रहने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों की तरफ झुकाव महसूस करेंगे. किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में शांति और सुकून की प्राप्ति होगी. 

व्यवसायिक/ Professional

अपने कार्य में तेजी लाएं. पुराने कार्यों को समय पर पूरा करें. समय-समय पर अपने कार्यों में आवश्यक लाभ करते रहे इससे कार्य स्थल के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.नए युवा सहकर्मियों के साथ के साथ अच्छे संबंध रखें. कार्यों में आ रही परेशानी में उनकी मदद कर सकते हैं. ऐसे कार्यों को ना करें. को आपके मान सम्मान कम करे. जीवनसाथी की मदद उसके व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं छोटे-छोटे बातों को लेकर चिड़चिड़ा स्वभाव में ना आने दे. इससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

सार्वजनिक स्थलों पर संक्रमण से सावधान रहे. किसी का झूठा खाना न खाएं और ना ही खिलाए. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें. व्यवसाय में साझेदार के साथ नफा-नुकसान की जानकारी लेते रहे. 

रिश्ते/Relationship

ससुराल पक्ष में हुए किसी हादसे से परेशान हो सकते है. सभी लोगों को हिम्मत रखने की बात कहेंगे.
 

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