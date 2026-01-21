बच्चा बिस्तर से गिर जाए तो क्या करें? पीडियाट्रिशियन ने बताया पैरेंट्स को पहले क्या करना चाहिए

Bacha Bed Se Gir Jaye to Kya Kare: बच्चे का बिस्तर से गिरना किसी भी माता-पिता के लिए डरावना अनुभव हो सकता है. कई बार बच्चे रात में सोते हुए, करवट बदलते समय या खेलते-खेलते बेड से नीचे गिर जाते हैं. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहना और सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है. अक्सर माता-पिता अचानक घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको 4 जरूरी स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप बच्चे की स्थिति को सही ढंग से समझ पाएंगे और तुरंत मदद कर सकेंगे. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

पहला स्टेप

डॉक्टर अर्पित बताते हैं कि अगर बच्चा बिस्तर से गिरकर रो रहा है तो सबसे पहले बिल्कुल भी घबराएं नहीं. रोने का मतलब है कि बच्चा होश में है और यह अच्छा संकेत माना जाता है. ऐसे में आप बच्चे को प्यार से शांत करने की कोशिश करें.

डॉ. अर्पित के अनुसार, अगर बच्चे के गिरने के बाद लगातार उल्टी हो रही हो, ज्यादा नींद आ रही हो, नाक या कान से खून निकल रहा हो, या उसके हाथ-पैर अकड़कर टाइट हो रहे हों, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें. ऐसे में आप सबसे पहले बच्चे को आराम दें और बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि सही समय पर उपचार मिल सके.

बिस्तर से गिरने के बाद अगर बच्चे के सिर या शरीर के किसी हिस्से पर बंप बन जाए या सूजन आ जाए, तो माता-पिता को सबसे पहले 10 से 15 मिनट तक कोल्ड कंप्रेस जरूर करना चाहिए. ठंडा सेक सूजन को कम करने में मदद करता है और अंदरूनी चोट से होने वाले दर्द को भी राहत देता है. इसके अलावा अगर सूजन बहुत ज्यादा हो या बच्चा दर्द की वजह से लगातार रो रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.

डॉक्टर अर्पित के अनुसार बिस्तर से गिरने के बाद माता-पिता को बच्चे को कम से कम 24 घंटे तक ध्यान से ऑब्सर्व करना चाहिए. इस दौरान बच्चे के व्यवहार, गतिविधियों और शारीरिक लक्षणों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में अगर बच्चा नॉर्मली खेल रहा है, ठीक से खा-पी रहा है और उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.