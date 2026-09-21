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Scorpio Tarot Card Rashifal: मुश्किल हालात में धैर्य बनेगा ताकत, कार्यस्थल पर रिश्ते होंगे मजबूत

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 September: Eight of swords की ऊर्जा मन में नकारात्मक विचारों को ना आने देने का प्रयास, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने कार्यों को बेहतर बनाने की कोशिश और खर्चो को सीमित करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: मुश्किल हालात में धैर्य बनेगा ताकत, कार्यस्थल पर रिश्ते होंगे मजबूत
Scorpio Aaj Ka Rashifal 21 September 2026 | Vrishchik Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 September 2026 Vrishchik Tarot Card Rashifal: अचानक से जीवन में अंधेरा सा नजर आ रहा है. कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता समझ ना आने से परेशान हो सकते हैं.परिजनों से अपने मन की बात करने से बचने का प्रयास करेंगे.इस समय बुरे व्यसनों की तरफ आकर्षित हो सकते है.अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. समस्या का समाधान ढूंढे, उसे अधिक जटिल ना बनाएं.अनैतिक साधनों से दूर रहे. लालच में आकर किसी गलत योजना में शामिल न हो. दूसरों के बातों को मन में ना बैठाएं. समय खराब होने पर लोगों की बातें भी खराब हो सकती है. इस बात को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional

प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्मविश्वास और मनोबल को कम न होने देना, विचारों की मजबूती को प्रदर्शित करता है. नई नौकरी की तलाश में परेशान हो सकते हैं. व्यवसाय में समय पर कुछ ऑर्डर्स पूरे ना होने के कारण परेशानी आ सकती है.इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने कार्यों में तेजी लाएं. सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार बेहतर रखें. उन्हें उचित सुविधा देने से उनके कार्यों की गति तेज होगी. अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दे.समय की अनुकूलता स्थितियों में अच्छा परिवर्तन लेकर आएगी. 

स्वास्थ्य/Health

नकारात्मक विचार स्वास्थ्य को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं. इसके चलते खान-पान में अनियमितता और नींद की कमी दोनों आ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों को सोच समझ कर खर्च करें.अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है. 

रिश्ते/Relationship

मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी होने से उत्साहित रहेंगे. जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो होगी.
 

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