Cancer Aaj Ka Rashifal: पुरानी मेहनत से जुड़े परिणाम मिलने की संभावना, खर्चों को रखें नियंत्रण में

Cancer Horoscope Today 21 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काम की प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने और फिर संबंधों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसके बाद मकर राशि में पहुंचकर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे. इस बदलाव के कारण दिन के आरंभ में आपका ध्यान जिम्मेदारियों, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की उलझनों पर रहेगा, जबकि दोपहर बाद दूसरे लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी.

सुबह लंबित कामों को निपटाने का अवसर मिलेगा. छोटी भूल भी समय खराब कर सकती है, इसलिए सूची बनाकर काम करना फायदेमंद रहेगा. सहकर्मी की गलती अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे सुधारने में सहयोग करना आपके पक्ष में रहेगा.

11:15 बजे के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे. इसके साथ ही बातचीत, समझौते और आमने-सामने के संबंध प्रमुख हो जाएंगे. सामने वाले की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें; इसी से बातचीत का रुख आपके अनुकूल बन सकता है.

किसी नए व्यावसायिक समझौते में शर्तों को स्पष्ट रखिए और जल्दबाजी में वादा न करें. व्यक्तिगत संबंधों में भी दोपहर के बाद संवाद की भूमिका बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो संकेतों में बात करने के बजाय साफ शब्दों में अपनी अपेक्षा बताना बेहतर रहेगा.

शारीरिक रूप से दिन की शुरुआत व्यस्त रह सकती है, इसलिए भोजन का समय न बिगाड़ें. बहुत देर तक लगातार बैठकर काम करने के बजाय बीच-बीच में शरीर को सक्रिय रखें. मानसिक दबाव कम करने के लिए शाम का समय हल्के मनोरंजन या शांत गतिविधि में लगाएं.

उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करते हुए “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

शुभ रंग: मोती सफेद और सिल्वर