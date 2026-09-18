विज्ञापन
विशेष लिंक

Taurus Tarot Card Rashifal: नए लोगों के सहयोग से कर‍ियर में म‍िलेगी तरक्‍की, भव‍िष्य में नए मौके म‍िलेंगे

Taurus Tarot Card Horoscope 18 September: Three of cups की ऊर्जा मित्रों से मुलाकात से उत्साह, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में नए लोगों से पहचान और नाटक तथा सिनेमा से जुड़े लोगों को विदेश में जाने के अवसर प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Taurus Tarot Card Rashifal: नए लोगों के सहयोग से कर‍ियर में म‍िलेगी तरक्‍की, भव‍िष्य में नए मौके म‍िलेंगे
Taurus Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Vrishabh Tarot card horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी उपलब्धि या शुभ समाचार की प्राप्ति  का जश्न मना सकते हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात की योजना बनाएंगे. सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले सकते है. नए लोगों से परिचय हो सकता है. इस समय मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में करीबी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात रोमांचित कर सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:  

कार्यस्थल पर  टीमवर्क से फायदा होगा. जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.नौकरी में टीम के साथ की गई मेहनत वरिष्ठजनों को प्रभावित करेगी. नाटक और सिनेमा से जुड़े लोगों को अपने कार्य प्रदर्शित करने के लिए विदेश में अवसर प्राप्त हो सकता है.सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी पेशेवर पहचान को बढ़ा सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:

बाहर का खानपान पेट में भारीपन और अपच बढ़ा सकता है. भोजन में हरी सब्जियों और फलों का सेवन बढ़ाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance: 

व्यवसाय सबसे विस्तार के लिए पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है. दिखावे के चलते अत्यधिक धन खर्च न करें. 

रिश्ते/Relationship: 

मित्रों के साथ किसी बड़े जश्न की तैयारी कर सकते है. दूर रहने वाले मित्रों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Vrishabh Rashifal, Taurus Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com