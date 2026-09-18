Taurus Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: परिवार में किसी उपलब्धि या शुभ समाचार की प्राप्ति का जश्न मना सकते हैं. पुराने मित्रों से मुलाकात की योजना बनाएंगे. सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग ले सकते है. नए लोगों से परिचय हो सकता है. इस समय मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में करीबी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात रोमांचित कर सकती है.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर टीमवर्क से फायदा होगा. जनसंपर्क क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए संपर्क बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.नौकरी में टीम के साथ की गई मेहनत वरिष्ठजनों को प्रभावित करेगी. नाटक और सिनेमा से जुड़े लोगों को अपने कार्य प्रदर्शित करने के लिए विदेश में अवसर प्राप्त हो सकता है.सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी पेशेवर पहचान को बढ़ा सकते है.

स्वास्थ्य/Health:

बाहर का खानपान पेट में भारीपन और अपच बढ़ा सकता है. भोजन में हरी सब्जियों और फलों का सेवन बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति/Finance:

व्यवसाय सबसे विस्तार के लिए पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है. दिखावे के चलते अत्यधिक धन खर्च न करें.

रिश्ते/Relationship:

मित्रों के साथ किसी बड़े जश्न की तैयारी कर सकते है. दूर रहने वाले मित्रों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते है.