Libra Aaj Ka Rashifal: धन लाभ की संभावना, कागजी काम में रहें सतर्क

Libra Horoscope Today 18 September 2026, Tula Rashi ka Rashifal: तुला राशि से चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर धन वृद्धि कराने वाला होगा. आज धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में ही आपका दिन गुजरेगा. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण गणना या योजना बनाने का समय है. पैसा आए तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय आने वाले दिनों की जरूरतों को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की जरूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त धन लग सकता है.

आज आपकी बातचीत का असर सामान्य दिनों से अधिक दिखाई देगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति, ग्राहक या परिवार के बड़े सदस्य से बात करते समय अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन कटाक्ष या व्यंग्य से बचना आपके हित में रहेगा. आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी सामने वाला लंबे समय तक याद रख सकता है. इसलिए मन में नाराजगी हो तो उसे सीधे विवाद का रूप देने से बचें.

चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है. इससे अचानक सामने आने वाले विषयों को लेकर मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है. किसी पुराने आर्थिक लेन-देन, कागजी प्रक्रिया या पारिवारिक मामले की दोबारा चर्चा हो सकती है. जो बात पूरी तरह स्पष्ट न हो, उसके बारे में अनुमान लगाकर निर्णय न करें. गुप्त जानकारी या किसी दूसरे की निजी बात को आगे बढ़ाना भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

नौकरी में वेतन, बचत, भुगतान या किसी वित्तीय सुविधा से जुड़ी चर्चा संभव है. अपना पक्ष रखते समय भावनाओं के बजाय तथ्य सामने रखें. व्यापार में पुराने बकाये की वसूली पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा. साझेदारी में पैसों का हिसाब मौखिक रखने के बजाय लिखित रूप में सुरक्षित करना ज्यादा उचित होगा.

उपाय: माता लक्ष्मी को पांच सफेद कमल या उपलब्ध हो तो कोई सुगंधित सफेद पुष्प अर्पित करें.

शुभ रंग: क्रीम