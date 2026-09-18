Scorpio Tarot Card Rashifal: पुराना भ्रम हो सकता है दूर, समझदारी दिला सकती है नई शुरुआत

Scorpio Tarot Card Horoscope 18 September 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: किसी व्यक्ति को लेकर बना हुआ भ्रम समाप्त हो सकता है. जमीन के दस्तावेज या खरीदारी से जुड़े मामले में छोटी सी छोटी चीज का भी ध्यान रखें. किसी भी तरह का भावनात्मक दबाव सहन न करें. अपनी बात स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखें. संभव है,कि कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी ना लगे. लेकिन अपनी सीमा तय करना आवश्यक होगा. जीवनसाथी के साथ परिवार की व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर खुलकर बात हो सकती है.

व्यावसायिक/ Professional:

संपत्ति की खरीद फ़रोख्त या अनुबंध सम्बन्धी अन्य मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज, लीगल पेपर्स या कॉन्ट्रैक्ट की अच्छे से जांच हो सकती है. किसी मुश्किल कार्य के लिए फैसला लेने में आपके प्रयासों की सराहना होगी. मैनेजमेंट आपकी निष्पक्ष सोच पर भरोसा कर सकते है.. नई नौकरी के लिए साक्षात्कार में सटीक उत्तर सामने वाले पर प्रभाव डालेंगे.कुछ समय उस साक्षात्कार के जवाब के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

देर रात तक सोचते रहने से नींद प्रभावित हो सकती है. अपने विचारों की उथल-पुथल-पुथल कम करें और समय पर नींद लेने का प्रयास करें.



आर्थिक स्थिति/ Finance:

फाइनेंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं.अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय ले.



रिश्ते/Relationship:

किसी स्थिति परिवार और मित्रों के बीच किसी एक का चयन करना पड़ सकता है. इस समय परिवार का चयन आपके लिए बेहतर रहेगा.