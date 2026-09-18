विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal: रुका लाभ मिलने के संकेत, खर्च से पहले योजना बनाना जरूरी

Sagittarius Horoscope Today 18 September 2026, Dhanu Rashifal: दूर के स्थान से कोई सूचना मिलने की संभावना है. नौकरी में किसी सहकर्मी से विचारों का अंतर हो सकता है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal: रुका लाभ मिलने के संकेत, खर्च से पहले योजना बनाना जरूरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 18 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: धनु राशि से चंद्रमा का बारहवें भाव में गोचर आज आपको खर्च, दूरस्थ संपर्क, यात्रा और निजी चिंतन से जुड़े विषयों में व्यस्त रख सकता है. किसी ऐसे काम पर धन लग सकता है जो पहले आपकी योजना में शामिल नहीं था. जरूरी और गैरजरूरी खर्च के बीच अंतर करना आज महत्वपूर्ण रहेगा. विशेष रूप से दिखावे या भावनाओं में आकर खरीदारी करने से बचें. 

बारहवां भाव एकांत और विदेश से जुड़े मामलों का भी संकेत देता है. विदेश में काम या पढ़ाई कर रहे लोगों से बातचीत हो सकती है. दूर के स्थान से कोई सूचना मिलने की संभावना है. यदि यात्रा करनी हो तो टिकट, दस्तावेज और समय-सारिणी दोबारा जांच लें. छोटी सी लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. 

चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए विरोधी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बनी रहेगी. किसी काम में अड़चन आए तो उससे घबराने के बजाय समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर निपटाएं. नौकरी में किसी सहकर्मी से विचारों का अंतर हो सकता है. अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रखें और दूसरे के काम की कमी अपने ऊपर लेने से पहले स्थिति समझ लें. 

कर्ज या पुराने भुगतान से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है. यदि कोई बकाया चुकाना है तो उसकी प्राथमिकता तय करें. दूसरों के आर्थिक विवाद में बिना पूरी जानकारी के मध्यस्थता करने से बचना बेहतर होगा. 

व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन इस समय प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ अपनी रणनीति मजबूत करना ज्यादा उपयोगी रहेगा.

उपाय: पूजा स्थान में बैठकर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: स्लेटी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com